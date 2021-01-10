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純情男追女「生日大餐」吃炸雞　禁忌4句話逼瘋妹子：難怪萬年單身

▲▼ 炸雞,胖老爹,薯條,高熱量食物,垃圾食物。（圖／記者姚南宏攝）

▲原PO想吃生日大餐，結果追求者提議吃「炸雞」...（圖／資料照）

網搜小組／柯沛辰報導

「真的是憑實力單身！」一名年輕女網友在臉書抱怨，追求者約她生日當天吃飯，本來一如往常想帶炸雞到她家中慶祝，但後來自覺有點沒誠意，又提議到一家壽司店用餐。她聽完本來同意，怎料對方後來竟改口「價位太高」，讓她氣得委婉回絕，也忍不住請益廣大網友「我是不是遇到奇葩？」

原PO在臉書社團「爆怨公社」表示，多少錢不是重點，也不是不能吃炸雞，她介意的是男方自己提議請客又自己嫌貴，更何況平時對方來她家就是吃炸雞、外賣，她請客的錢早就超過2000元，如今她沒要求禮物，只希望吃一頓飯就好，「對於自己喜歡的人，用不用心很重要！」

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對話截圖可見，男生先是詢問「你生日那天我買炸雞？」原PO聽了微微一愣「我生日吃炸雞？」或許是感應到氣氛微妙，男生趕緊改口「還是出去吃好了！最近那家壽司覺得如何？」原PO也從善如流附和「可以」。

▲▼純情男追女「生日大餐」吃炸雞　禁忌4句話逼瘋妹子：難怪萬年單身。（圖／爆怨公社）

▲男生察覺情勢不對勁，改口提議出去吃，卻在第二回合自殺式提問「價位太高，換別的嗎？」（圖／爆怨公社）

怎料短短12分鐘後，男生突然表示「價位太高，換別的嗎？四維路吃晚餐，也是壽司，比爭Ｏ多一點，但是比較新鮮！」原PO一聽傻眼，內心感覺也很差，最後委婉回絕「沒關係！到時候再看看，我再跟你說，因為我可能會出門！」

男生還搞不清楚狀況，還傻傻問了一句「阿，妳不跟我過生日了阿？」原PO則淡淡回覆「我現在還沒確定13號要不要回去台中」。

▲▼純情男追女「生日大餐」吃炸雞　禁忌4句話逼瘋妹子：難怪萬年單身。（圖／爆怨公社）

▲原PO氣到內傷，決定委婉回絕邀約。（圖／爆怨公社）

對此，原PO忍不住在文中抱怨，「我真的覺得...追女生這樣追，難怪你萬年單身，我只有要求生日吃一頓飯而已，不用禮物不用蛋糕，一家壽司店2人只要2000元以內，自己提還自己說太貴，那你幹嘛說？我真的是要氣死了！」

許多網友看完紛紛留言，「這要是我也會生氣」、「自己提了還說太貴，這點很不OK」、「要幫人慶祝生日還龜龜毛毛」、「生日叫炸雞，我也翻臉，拎祖媽自己去吃大餐」、「千萬不要跟小氣男交往」、「平常簡單吃無所謂，誕生日是一年中比較特別的日子，還是要用點心吧！」

不過，也有人幫男生緩頰，「男生太務實單純了」、「我覺得你沒很喜歡他，對的人就算生日叫外送也可以」、「還沒在一起，他衡量自己能力也沒錯啊」、「覺得他很誠實呀，總比追的時候裝闊，在一起才很摳來得好吧」、「一切都是人的問題，人對了吃泡麵都香」、「沒有要在一起，就不要讓對方花那個錢了吧」引發熱議。

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