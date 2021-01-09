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玉山氣象站「零下14度」沒有暖氣　鄭明典：等於在冰櫃中工作

記者柯沛辰／綜合報導

寒流來襲，全台極凍，中央氣象局9日也發布20縣市低溫特報。氣象局長鄭明典晚間在臉書發文揭露，玉山氣象站氣溫-14度，屋內也沒有暖氣，同仁等於是「在冰櫃中工作」，引發網友熱議。

鄭明典9日晚間在臉書貼出一張溫度時序圖，從中可見位在玉山的北峰氣象站從7日晚間6點半至今，最高溫僅-5.7度，稍早則達到最低溫-14.1度，長時間處在零下溫度。

▲▼玉山氣象站於1125雨夾雪。（圖／氣象局提供）

▲玉山氣象站。（資料照／氣象局）

▲▼玉山氣象站「零下14度」沒有暖氣　鄭明典：等於在冰櫃中工作。（圖／翻攝自臉書/鄭明典）

▲玉山氣象站低溫僅-14度。（圖／翻攝自臉書/鄭明典）

鄭明典說，北峰氣象站沒有暖氣，同仁等於是在冰櫃中工作，「再一星期才有運補，應該多加一些暖暖包！」

許多網友看完紛紛留言，「好奇氣象站這麼冷，水管什麼的不會結冰嗎」、「哇真的太痛苦了，這溫度沒有暖氣」、「昨天暖暖包爬七星山1小時冰掉」、「政府應該提撥預算弄個暖氣才對，不然太冷了」、「阿里山民宿都有暖氣耶」、「辛苦了，謝謝你們」、「沒暖氣，天啊...」

據了解，玉山氣象站位於南投縣信義鄉玉山北峰海拔3858公尺頂上，是東北亞最高的氣象站，也是氣象局24個氣象站之一，屬於四等氣象測報機構，成立至今已超過77年，最初設立是大日本帝國為了太平洋戰爭、研判戰機高空天候所需。

▼ 晴天時的玉山氣象站。（圖／玉山氣象站）

▲▼ （圖／取自玉山氣象站）

▼鄭明典表示，氣象站沒有暖氣。（圖／翻攝自臉書/鄭明典）

▲▼玉山氣象站「零下14度」沒有暖氣　鄭明典：等於在冰櫃中工作。（圖／翻攝自臉書/鄭明典）

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