41歲男上班一半突倒地亡！桃園3天9人猝逝　衛生局緊急呼籲

▲這波超強寒流過境，桃園市平地低溫甚至達6度，市府衛生局提醒市民要做好禦寒保暖工作。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

這一波強烈寒流讓桃園市山區多處降雪，平地氣溫也低至6至10度低溫，根據桃園市消防局統計，7至9日3天共接獲9起猝死意外，但不能確定是否與天冷有關；桃園市衛生局指出，衛生局已與全市11家急救責任醫院組織寒害緊急應變聯絡網，針對寒害知急診病患提供適切醫療照護與監測，但還是要呼籲注意家中有長輩者要做好禦寒保暖工作。

桃園市7至9日受到強烈寒流影響，3天內傳出已有9起猝死意外，年齡最長是95歲的許姓阿嬤在家中無預警倒地，送醫急救仍不治，年紀最輕者有2位都是41歲的余姓與游姓男子，余男在公司上班時突然倒地抽搐無意識，送醫急救後仍不治；游男則是在家中突然倒地，沒有呼吸心跳。

▲這波超強寒流過境，桃園市府衛生局提醒市民要做好禦寒保暖工作。（資料照／記者沈繼昌攝）

針對猝逝意外頻傳，桃園市衛生局指出，已與桃市轄區11家急救責任醫院組織寒害緊急應變聯絡網絡，針對因寒害影響知急診病患提供適切醫療照護及監測，同時針對低溫患者照護設備進行整備。

經衛生局統計，本月6日、7日2日，因低溫導致心血管疾病不適就醫者共計有62人、一氧化碳中毒者計1人，因氣溫驟降至使血管會隨之收縮，家中長輩若有心血管或呼吸道疾病者，要特別注意禦寒保暖，倘若發生胸悶、頭暈、呼吸不順暢應儘速就醫治療，以避免錯失黃金治療期衍生遺憾。



衛生局建議，這波寒流到下週一但新一波寒流又即將入侵，呼籲民眾外出建議穿著禦寒衣物，注意頭頸部與四肢末端保暖，如戴上帽子、口罩、圍巾、手套、襪子與防滑鞋，若在室內泡澡時務必確保通風良好避免一氧化碳中毒，若有使用電暖器等相關設備，亦需注意用電安全。

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