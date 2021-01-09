天寒凍未條！彰化今天再添5人OHCA 　2天累計15人

▲強烈寒流襲台，民眾穿厚重大衣外出。（圖／記者屠惠剛攝）

記者唐詠絮／彰化報導

寒流侵襲全台氣溫驟降，彰化消防救護比平時多出3-4成，彰化縣昨(8)日有10人非創傷性OHCA，其中1名45歲男子明顯死亡，至今天下午再增加5例，救護人員據報到場發現人已經無呼吸心跳，緊急送醫急救，消防局呼籲一定要注意保暖，若發現家人身體有異狀，應及早就醫治療，以免耽誤治療的黃金時間。

彰化縣消防局光是昨天就接獲多達10起OHCA，分別為員林91歲女性、89歲女性、彰化85歲男性、84歲男性、50歲女、北斗77歲男性、77歲女性、73歲男性、埔鹽54歲男性、其中年紀最輕的是鹿港45歲男性，被兒子發現猝死在家中，消防救護人員到時已經明顯死亡。

今天白天雖然陽光露臉，但天氣依舊寒冷，從凌晨起社頭、北斗、二林、埔心、伸港等地再發生5人無呼吸心跳，救護人員到場後緊急送醫急救。

氣象局預告下周還有另一波寒流，醫師與消防局提醒，家中若有長輩、心血管疾病及三高族群，在起床應先暖身，或穿一件比較保暖的衣物，再從被窩裡出來，也可以考慮戴帽子、圍圍巾，或是穿比較高領的衣服，避免冷風來了，氣管、血管容易收縮會引起不適。

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