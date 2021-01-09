　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

天寒凍未條！彰化今天再添5人OHCA 　2天累計15人

▲強烈寒流襲台，民眾穿厚重大衣外出。（圖／記者屠惠剛攝）

▲強烈寒流襲台，民眾穿厚重大衣外出。（圖／記者屠惠剛攝）

記者唐詠絮／彰化報導

寒流侵襲全台氣溫驟降，彰化消防救護比平時多出3-4成，彰化縣昨(8)日有10人非創傷性OHCA，其中1名45歲男子明顯死亡，至今天下午再增加5例，救護人員據報到場發現人已經無呼吸心跳，緊急送醫急救，消防局呼籲一定要注意保暖，若發現家人身體有異狀，應及早就醫治療，以免耽誤治療的黃金時間。

彰化縣消防局光是昨天就接獲多達10起OHCA，分別為員林91歲女性、89歲女性、彰化85歲男性、84歲男性、50歲女、北斗77歲男性、77歲女性、73歲男性、埔鹽54歲男性、其中年紀最輕的是鹿港45歲男性，被兒子發現猝死在家中，消防救護人員到時已經明顯死亡。

今天白天雖然陽光露臉，但天氣依舊寒冷，從凌晨起社頭、北斗、二林、埔心、伸港等地再發生5人無呼吸心跳，救護人員到場後緊急送醫急救。

氣象局預告下周還有另一波寒流，醫師與消防局提醒，家中若有長輩、心血管疾病及三高族群，在起床應先暖身，或穿一件比較保暖的衣物，再從被窩裡出來，也可以考慮戴帽子、圍圍巾，或是穿比較高領的衣服，避免冷風來了，氣管、血管容易收縮會引起不適。

消防栓夜夜哭聲...赤崁街PUB老闆娘遭割喉懸案，同條街5人上吊

回購N瓶的「護體神油」一抹肥胖紋、妊娠紋退散

ET快訊
快訊／印尼波音737確定墜毀！漁民驚恐：聽見爆炸聲
快訊／19：35地牛翻身！宜蘭規模5.7地震　最大震度4級
快訊／晚間有感地震　台北大晃！　國家級警報大響
快訊／台灣東北19:35地震晚間搖晃　震度至少3級以上
快訊／新店碧潭驚傳落水！　女子無生命跡象
快訊／波音737失聯「60秒急墜3千公尺」！　印尼政府證實了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

天寒凍未條！彰化今天再添5人OHCA 　2天累計15人

林宥嘉鐵粉為偶像　熱血台北衝台南2次

恐怖寒害！屏東林邊南州蓮霧大落果　農家淌血：約剩一成能採收

嘉義市警友會新任理事長宋傳貴當選　全力推動員警福利

福添福基金會送暖發100萬元紅包　雲嘉受惠家庭約800人

寒流來襲更添風味！嘉義梅山鄉梅花綻放　「雲海圍繞」人間仙境

看好購物台行銷魅力！翁章梁4度登東森購物　力推限定版玉女番茄

富邦悍將春訓進駐嘉義市棒球場　城市行銷結合運動經濟

雙公投連署起跑台南遍地開花　97歲老奶奶也來連署

南科管理局林威呈故局長追思會　黃偉哲頒發卓越市民表揚狀

施柏宇突發全黑文：再見了，別再流淚　連日發文陷低潮…經紀公司回應了

采子替邱鋒澤獻處女作慘遭罵翻！　直播委屈暴哭：對公司很抱歉

陽明山下雪了！停車場凌晨塞爆　追雪族忍寒冷下車「興奮堆雪人」

雪降北台灣！台北連2天急凍6°C　氣象局：強寒流來襲...明日更冷

全台瘋追雪！特搜4大賞雪景點 山區一片白茫茫如「銀白仙境」

超級嬤寶！柴犬想跟鄰居出去玩　被媽抓回家罵...露無辜眼神討拍

直擊！熊貓外送員冒雪騎上陽明山二子坪　兩腳踩地緩緩嚕過濕滑雪地

江蕙錄製語音相挺許富凱，預告2月會現身小巨蛋

台中五寶爸二度放鳥新老闆！　至今未去上班…LINE對話曝光

富王鴨肉路霸餐檯4天祕密消失　鄰居曝：老闆依舊神隱

天寒凍未條！彰化今天再添5人OHCA 　2天累計15人

林宥嘉鐵粉為偶像　熱血台北衝台南2次

恐怖寒害！屏東林邊南州蓮霧大落果　農家淌血：約剩一成能採收

嘉義市警友會新任理事長宋傳貴當選　全力推動員警福利

福添福基金會送暖發100萬元紅包　雲嘉受惠家庭約800人

寒流來襲更添風味！嘉義梅山鄉梅花綻放　「雲海圍繞」人間仙境

看好購物台行銷魅力！翁章梁4度登東森購物　力推限定版玉女番茄

富邦悍將春訓進駐嘉義市棒球場　城市行銷結合運動經濟

雙公投連署起跑台南遍地開花　97歲老奶奶也來連署

南科管理局林威呈故局長追思會　黃偉哲頒發卓越市民表揚狀

快訊／印尼波音737確定墜毀！漁民驚恐：有聽見爆炸聲　62人全失聯

比特幣突破4萬美元！　貴嗎？分析師揭2原因「還可倍翻」

快訊／冷死！碧潭女子在8度氣溫下落水　打撈上岸已無生命跡象

快訊／5.7地震！台北最大震度3級　捷運列車慢速巡軌中

翻修住房嚇爆！「嬰骸卡牆上」深藏數十年　頭部小手超明顯

快訊／19：35地牛翻身！宜蘭規模5.7地震　最大震度4級

院線、線上同步？華納兄弟密會協商　傳奇影業擬讓步　

李友廷被算命師神預測：蠻玄的！　佛系開唱自嘲帶仙氣

快訊／宜蘭19:35規模5.7地震　最大震度4級

快訊／晚間規模5.7地震　台北大晃！　國家級警報大響

17歲妹跨坐男下體「脫衣猛搖」女友氣炸！安全帽K到她哭哭求饒

地方熱門新聞

新竹女8年生4胎棄養　摔癱大女兒

敏盛美髮志工劉月花　助人很幸福

鴨肉店一句「毛沒長齊」害慘這些人

寒流來襲更添風味！梅山鄉梅花綻放雲海圍繞

趙正宇寒冬送暖「12禮」　關懷弱勢

42號隧道開工！打通阿里山森鐵最後一哩路

天寒急凍　彰化2天15人OHCA

東港10大易肇事路口曝　酒駕死傷新園最多

百位粉絲已排隊黃偉哲暖暖包、口罩即刻救援

台南北區YMCA會館一氣化碳中毒案10人已出院

兒子「涉毒黑吃黑」被綁　父匯300萬救子受阻

廟會活動爆竹煙火審慎施放以免危險

屏東林邊南州蓮霧大落果　農家：約剩一成能採收

翁章梁4度登東森購物台推玉女番茄

更多熱門

相關新聞

屏東林邊南州蓮霧大落果　農家：約剩一成能採收

屏東林邊南州蓮霧大落果　農家：約剩一成能採收

受寒流影響，屏東縣林邊、南州黑珍珠蓮霧出現落果現象，果農損失慘重，立法委員莊瑞雄9日下午到林邊鄉勘察，發現每棵蓮霧樹看起來都結實纍纍，每一套袋的蓮霧，看起來也都非常飽滿，打開一看都已落果在套袋內，讓果農欲心在淌血。

高山雷達站降雪　海軍無懼寒冷實施操演

高山雷達站降雪　海軍無懼寒冷實施操演

明緩回溫再急凍！下周一探6°C

明緩回溫再急凍！下周一探6°C

高雄小港醫院寒流1天收6病患　最年輕30歲男性

高雄小港醫院寒流1天收6病患　最年輕30歲男性

男友甜喊「寒流共浴比較暖」　下場差點熟了！

男友甜喊「寒流共浴比較暖」　下場差點熟了！

關鍵字：

彰化寒流OHCA

讀者迴響

熱門新聞

追劇到一半…人妻驚覺「他打呼聲消失」狂搖叫不醒　送醫哭了

富王鴨肉小老闆7度鞠躬道歉了！

阿信唱一半「IG直播突打開」　女友視角被網友看光

蛇精男消失31天突發「我感染新冠肺炎了」

邰智源花9個月考試！為開一日公車「真的拿到職業駕照」

同事「一早請假追雪」！課長神報復：下午下班

獨／台中5寶爸二度放鳥新老闆　還沒去上班

首創台灣直播平台　黃立成裸退驚人價碼爽入袋

真理大學台文館突封館　82歲國寶館長遭辱

好市多續約才能結帳　她刷會費氣炸：還沒到期

16歲屁孩爽載國中女友　夜遊撞警遭開12槍

監獄貓困門縫2小時　伸手哀求救

五寶爸拿了4500元紅包卻不上工

《逃跑吧好兄弟》驚傳停播！

明明帶貓出門變羊駝　網：怎有脖

更多

最夯影音

更多
施柏宇突發全黑文：再見了，別再流淚　連日發文陷低潮…經紀公司回應了

施柏宇突發全黑文：再見了，別再流淚　連日發文陷低潮…經紀公司回應了
采子替邱鋒澤獻處女作慘遭罵翻！　直播委屈暴哭：對公司很抱歉

采子替邱鋒澤獻處女作慘遭罵翻！　直播委屈暴哭：對公司很抱歉

陽明山下雪了！停車場凌晨塞爆　追雪族忍寒冷下車「興奮堆雪人」

陽明山下雪了！停車場凌晨塞爆　追雪族忍寒冷下車「興奮堆雪人」

雪降北台灣！台北連2天急凍6°C　氣象局：強寒流來襲...明日更冷

雪降北台灣！台北連2天急凍6°C　氣象局：強寒流來襲...明日更冷

全台瘋追雪！特搜4大賞雪景點 山區一片白茫茫如「銀白仙境」

全台瘋追雪！特搜4大賞雪景點 山區一片白茫茫如「銀白仙境」

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲年度清倉下殺優惠！

寵物雲年度清倉下殺優惠！

錯過再等一年【年度清倉】寵物雲商城限時專區優惠5折！全館結帳再88折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面