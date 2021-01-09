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小情侶偷挪電暖器「烤自己這桌」　餐廳護客遭2星負評：我一臉尷尬

記者柯沛辰／綜合報導

一對年輕情侶8日到桃園某咖哩餐廳用餐，因為天氣很冷，不僅私自將店內提供的電暖器拉到自己旁邊，只照著自己這桌，還將熱度轉到最大。店員見狀，過了一陣子默默將電暖器挪回原位，怎料情侶倆事後竟在Google評論留下2星負評，謊稱自己只有伸手取暖、沒挪動電暖器，甚至留言「不會想再來！」

根據《東森新聞》報導，監視器清楚拍下，當時一對男女進到店內坐下，女方見店家在走道轉角擺放一台電暖器，也未告知店員，順手就將電暖器拉到自己身邊。店員體諒天氣冷，過一段時間才默默將電暖器放回原位。

▲▼小情侶偷挪電暖器「烤自己這桌」　餐廳護客遭2星負評：我一臉尷尬。（圖／東森新聞）

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▲情侶挪動電暖器，卻在評論中謊稱「只是伸手在前面烤」。（圖／東森新聞）

▲▼小情侶偷挪電暖器「烤自己這桌」　餐廳護客遭2星負評：我一臉尷尬。（圖／東森新聞）

▲情侶在評論中嗆店家「要不你就收起來吧」、「不會想再來！」（圖／東森新聞）

不過，情侶用餐結束後，竟在Google評論留言「外場就過來，不說一句話把電暖器移開了。難道是不能伸手在前面烤？人還在前面的我一臉尷尬...」、「瞬間覺得...要不你就收起來吧！！！總之我是不會想再來了！」

餐廳老闆娘說，考量寒流來襲，特別提供電暖器給客人，但2人的行為很自私，「整間店又不是只有你們一桌客人，（電暖器）轉到最大，還是只對著她男朋友那邊吹而已啊，沒有吹到其他桌的客人，所以我們才會去挪到走道的位置。」

老闆娘表示，他們事後調閱監視器，發現情侶倆留言內容不是事實，才決定將影片PO上網自清，也供大家公評，「影片會說話，不要說我們說的算，如果真的覺得我們餐廳不適合你，那你不要再來沒關係，但電暖器是大家共用的，大家來用餐要享受一樣待遇，不是只有你們可以用！」

▲▼小情侶偷挪電暖器「烤自己這桌」　餐廳護客遭2星負評：我一臉尷尬。（圖／東森新聞）

▲電暖器原先擺在走道轉角，可供至少兩組客人驅寒。（圖／東森新聞）

▲▼小情侶偷挪電暖器「烤自己這桌」　餐廳護客遭2星負評：我一臉尷尬。（圖／東森新聞）

▲店家剛剛起步，不料卻遭負評，不得不放上監視器自清。（圖／東森新聞）

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