　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

家樂福被撤「台灣豬標章」喊冤！爆氣發聲明：非常錯愕，原由不實

▲▼北市賣場「不含萊專區」元旦上路。家樂福賣場設置「不含萊克多巴胺專區」，也提供提供QR code讓消費者查詢肉源。（圖／記者林育綾攝）

▲家樂福賣場設置「不含萊專區」，不過近來被點名下架「台灣豬標章」，感到錯愕。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／台北報導

萊豬開放進口，為讓消費者能辨識，中央畜產會推出「台灣豬標章」已核發7千多家，但有60幾家業者的豬標章被下架，並點名家樂福、鬍鬚張等。對此家樂福也相當委屈喊冤，認為當時有明確告知非全店販售台灣豬，如今卻像反被檢舉，今（9）日家樂福發出聲明強調「家樂福冷藏均為100%台灣豬」，對於畜產會發言感到「非常錯愕，實屬原由不實」

中央畜產會董事長林聰賢今（9日）說明，中央畜產會從年初就已開始實地稽查，目前「台灣豬標章」申請狀況共1萬5千家左右，已核發超過7千家，但也有下架60幾家，未來將持續查核店家，「只要用到進口肉就要下架」，並點名舉例，鬍鬚張有款便當的豬肉來自西班牙，家樂福也有賣進口豬肉片，就不符豬標章要求。

不過被點名的家樂福對此相當委屈，由於中央畜產會當初標章是給餐飲業使用，去年11月表示家樂福可申請，而家樂福也有明確告知，只有冷凍、冷藏豬肉商品能掌握是「台灣豬」，而非全店賣場，畢竟還有進口的豬肉乾商品。因此當時申請標章的切結書上也有清楚寫明，申請的範圍只有冷藏豬肉商品、冷藏的豬肉加工品。

畜產會在去年12月24日核發標章後，1月4日又詢問家樂福可否「全店都賣台灣豬」；而家樂福5日回信表示要求全店有困難，因此也發文向畜產會申請撤銷台灣豬標章，並陸續於全台各店進行相關撤除作業。不料今日畜產會點名家樂福「不符規定」而撤銷標章，讓家樂福感到像是「被檢舉」，十分錯愕。

家樂福今也發出聲明，強調「家樂福冷藏均為100%台灣豬」，認為「畜產會所指家樂福不符合規定而撤照，令我方非常錯愕，實屬原由不實，家樂福全台分店皆已進行撤下作業，未來將以現有豬肉來源標示法規提供顧客識別」。

事實上家樂福於北市賣場，也配合《臺北市食品安全自治條例》，特地設置「不含萊克多巴胺專區」，更提供QR code讓消費者以手機掃描就可溯源，包裝上也會張貼不含萊，為的就是讓更多消費者能安心選購。

▲▼北市賣場「不含萊專區」元旦上路。家樂福賣場設置「不含萊克多巴胺專區」，也提供提供QR code讓消費者查詢肉源。（圖／記者林育綾攝）

▲家樂福強調冷藏均為「100%台灣豬」。（圖／記者林育綾攝）

家樂福對中央畜產會頒發「產地台灣豬標章」稽查不合格提出嚴正聲明，全文如下：

家樂福於10月底詢問是否符合申請台灣豬證明標章，11/20中央畜產會email 檢附標章管理作業規範詢問是否有意願申請「台灣豬證明標章」，家樂福在12/9前陸續備文進行申請作業，申請包含「台灣豬證明標章切結書」範圍僅限「生鮮處精肉課所販售之生鮮冷藏豬肉及其冷藏豬肉加工製品之主原料」不包含供應商上架販售的豬肉加工品！對其要求全店販售豬肉商品來源都為台灣豬肉有所困難！

12/24中央畜產會審核通過頒發台灣豬認證標章給予家樂福！家樂福於12/30張貼於申請的冷藏豬肉櫃明顯處！ 但1/4接獲中央畜產會電話說明及公文（12/31發文）通知，1/1開始稽查發現非全店來源台灣豬肉，要求需要全店生鮮及雜貨（所指供應商）販售台灣豬才可使用標章，因與先前協議不符，家樂福再次聲明「家樂福冷藏均為100%台灣豬」!

1/5家樂福發文中向中央畜產會申請撤銷台灣豬標章，並陸續開始全台家樂福各分店進行台灣豬標章撤銷作業！

今日所指家樂福不符合規定而撤照令我方非常錯愕，實屬原由不實，家樂福全台分店皆已進行撤下作業，未來將以現有豬肉來源標示法規提供顧客識別。

►我們的美麗就用白紙黑字寫下來

ET快訊
快訊／印尼波音737確定墜毀！漁民驚恐：聽見爆炸聲
快訊／19：35地牛翻身！宜蘭規模5.7地震　最大震度4級
快訊／晚間有感地震　台北大晃！　國家級警報大響
快訊／台灣東北19:35地震晚間搖晃　震度至少3級以上
快訊／新店碧潭驚傳落水！　女子無生命跡象
快訊／波音737失聯「60秒急墜3千公尺」！　印尼政府證實了

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

家樂福被撤「台灣豬標章」喊冤！爆氣發聲明：非常錯愕，原由不實

夢幻家電限時入手激省一波！全國電子大電視破盤價下殺破萬　全館滿額加1元再送1件

升級5G 超有感！網紅體驗多視角節目、AR 書櫃　超快網速用過回不去！

14款新春最潮應景口罩上架　戴著大吉大利、年年有餘去拜年

【廣編】LG於CES 2021大展發表全新白色家電新品 　LG新款冰箱樹立衛生新標竿

張麗善首登東森農場王令麟再加碼回饋　27500包黑金剛花生全賣光

統一超商擬併購foodomo！進軍美食外送市場　分階段收購

兒童專用！萊潔全新「童心炫彩系列口罩」登場　6特殊色一次滿足

全聯取消「報電話」⋯PX Pay會員1週激增80萬！家庭積點法看這

小7再推三麗鷗醫療口罩預購！Kitty、美樂蒂6款新花色一次收

施柏宇突發全黑文：再見了，別再流淚　連日發文陷低潮…經紀公司回應了

采子替邱鋒澤獻處女作慘遭罵翻！　直播委屈暴哭：對公司很抱歉

陽明山下雪了！停車場凌晨塞爆　追雪族忍寒冷下車「興奮堆雪人」

雪降北台灣！台北連2天急凍6°C　氣象局：強寒流來襲...明日更冷

全台瘋追雪！特搜4大賞雪景點 山區一片白茫茫如「銀白仙境」

超級嬤寶！柴犬想跟鄰居出去玩　被媽抓回家罵...露無辜眼神討拍

直擊！熊貓外送員冒雪騎上陽明山二子坪　兩腳踩地緩緩嚕過濕滑雪地

江蕙錄製語音相挺許富凱，預告2月會現身小巨蛋

台中五寶爸二度放鳥新老闆！　至今未去上班…LINE對話曝光

富王鴨肉路霸餐檯4天祕密消失　鄰居曝：老闆依舊神隱

家樂福被撤「台灣豬標章」喊冤！爆氣發聲明：非常錯愕，原由不實

夢幻家電限時入手激省一波！全國電子大電視破盤價下殺破萬　全館滿額加1元再送1件

升級5G 超有感！網紅體驗多視角節目、AR 書櫃　超快網速用過回不去！

14款新春最潮應景口罩上架　戴著大吉大利、年年有餘去拜年

【廣編】LG於CES 2021大展發表全新白色家電新品 　LG新款冰箱樹立衛生新標竿

張麗善首登東森農場王令麟再加碼回饋　27500包黑金剛花生全賣光

統一超商擬併購foodomo！進軍美食外送市場　分階段收購

兒童專用！萊潔全新「童心炫彩系列口罩」登場　6特殊色一次滿足

全聯取消「報電話」⋯PX Pay會員1週激增80萬！家庭積點法看這

小7再推三麗鷗醫療口罩預購！Kitty、美樂蒂6款新花色一次收

快訊／印尼波音737確定墜毀！漁民驚恐：有聽見爆炸聲　62人全失聯

比特幣突破4萬美元！　貴嗎？分析師揭2原因「還可倍翻」

快訊／冷死！碧潭女子在8度氣溫下落水　打撈上岸已無生命跡象

快訊／5.7地震！台北最大震度3級　捷運列車慢速巡軌中

翻修住房嚇爆！「嬰骸卡牆上」深藏數十年　頭部小手超明顯

快訊／19：35地牛翻身！宜蘭規模5.7地震　最大震度4級

院線、線上同步？華納兄弟密會協商　傳奇影業擬讓步　

李友廷被算命師神預測：蠻玄的！　佛系開唱自嘲帶仙氣

快訊／宜蘭19:35規模5.7地震　最大震度4級

快訊／晚間規模5.7地震　台北大晃！　國家級警報大響

38秒狂轟26槍！短褲妹嚇到跳起 「以為放鞭炮」淡定撥髮繼續自拍

消費熱門新聞

婆媽快衝！全聯年度百大商品5折

全聯新制上路　1週會員激增80萬

6色一次滿足！萊潔兒童專用口罩登場

升級5G 超有感！超快網速用過回不去

全國電子大電視破盤價下殺破萬

家樂福被撤台灣豬標章爆氣：錯愕

「全聯We Sweet X Reese’s」第二波聯名

統一進軍外送市場將併購foodomo

肯德基認「有毛炸雞」是單店疏失

小7「三麗鷗口罩」6新色預購又來了

14款新春應景口罩　戴著年年有餘去拜年

麥當勞連3天發「早安優惠券」！

量販搶吃超夯「大甲芋頭銅鑼燒」

「宇宙最難訂」全火鍋新品亮相

更多熱門

相關新聞

「台灣豬標章」稽查！60多家被下架

「台灣豬標章」稽查！60多家被下架

中央今年開放含有萊克多巴胺的豬肉進口，為讓消費者能辨識，中央畜產會推出「台灣豬標章」。中央畜產會董事長林聰賢今（9日）說明，目前有1萬5千家申請，已核發7000多家，但也有60幾家業者的豬標章被下架，包括家樂福、鬍鬚張等。

量販搶吃超夯「大甲芋頭銅鑼燒」

量販搶吃超夯「大甲芋頭銅鑼燒」

最強魔王車道！60秒絕命片「膝蓋磨到爆」

最強魔王車道！60秒絕命片「膝蓋磨到爆」

家樂福草莓季登場！12款聖品一次吃

家樂福草莓季登場！12款聖品一次吃

迎霸王級寒流！超商暖暖包1天飆7成銷量

迎霸王級寒流！超商暖暖包1天飆7成銷量

關鍵字：

家樂福

讀者迴響

熱門新聞

追劇到一半…人妻驚覺「他打呼聲消失」狂搖叫不醒　送醫哭了

富王鴨肉小老闆7度鞠躬道歉了！

阿信唱一半「IG直播突打開」　女友視角被網友看光

蛇精男消失31天突發「我感染新冠肺炎了」

邰智源花9個月考試！為開一日公車「真的拿到職業駕照」

同事「一早請假追雪」！課長神報復：下午下班

獨／台中5寶爸二度放鳥新老闆　還沒去上班

首創台灣直播平台　黃立成裸退驚人價碼爽入袋

真理大學台文館突封館　82歲國寶館長遭辱

好市多續約才能結帳　她刷會費氣炸：還沒到期

16歲屁孩爽載國中女友　夜遊撞警遭開12槍

監獄貓困門縫2小時　伸手哀求救

五寶爸拿了4500元紅包卻不上工

《逃跑吧好兄弟》驚傳停播！

明明帶貓出門變羊駝　網：怎有脖

更多

最夯影音

更多
施柏宇突發全黑文：再見了，別再流淚　連日發文陷低潮…經紀公司回應了

施柏宇突發全黑文：再見了，別再流淚　連日發文陷低潮…經紀公司回應了
采子替邱鋒澤獻處女作慘遭罵翻！　直播委屈暴哭：對公司很抱歉

采子替邱鋒澤獻處女作慘遭罵翻！　直播委屈暴哭：對公司很抱歉

陽明山下雪了！停車場凌晨塞爆　追雪族忍寒冷下車「興奮堆雪人」

陽明山下雪了！停車場凌晨塞爆　追雪族忍寒冷下車「興奮堆雪人」

雪降北台灣！台北連2天急凍6°C　氣象局：強寒流來襲...明日更冷

雪降北台灣！台北連2天急凍6°C　氣象局：強寒流來襲...明日更冷

全台瘋追雪！特搜4大賞雪景點 山區一片白茫茫如「銀白仙境」

全台瘋追雪！特搜4大賞雪景點 山區一片白茫茫如「銀白仙境」

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲年度清倉下殺優惠！

寵物雲年度清倉下殺優惠！

錯過再等一年【年度清倉】寵物雲商城限時專區優惠5折！全館結帳再88折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面