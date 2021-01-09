家樂福被撤「台灣豬標章」喊冤！爆氣發聲明：非常錯愕，原由不實

▲家樂福賣場設置「不含萊專區」，不過近來被點名下架「台灣豬標章」，感到錯愕。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／台北報導

萊豬開放進口，為讓消費者能辨識，中央畜產會推出「台灣豬標章」已核發7千多家，但有60幾家業者的豬標章被下架，並點名家樂福、鬍鬚張等。對此家樂福也相當委屈喊冤，認為當時有明確告知非全店販售台灣豬，如今卻像反被檢舉，今（9）日家樂福發出聲明強調「家樂福冷藏均為100%台灣豬」，對於畜產會發言感到「非常錯愕，實屬原由不實」。

中央畜產會董事長林聰賢今（9日）說明，中央畜產會從年初就已開始實地稽查，目前「台灣豬標章」申請狀況共1萬5千家左右，已核發超過7千家，但也有下架60幾家，未來將持續查核店家，「只要用到進口肉就要下架」，並點名舉例，鬍鬚張有款便當的豬肉來自西班牙，家樂福也有賣進口豬肉片，就不符豬標章要求。

不過被點名的家樂福對此相當委屈，由於中央畜產會當初標章是給餐飲業使用，去年11月表示家樂福可申請，而家樂福也有明確告知，只有冷凍、冷藏豬肉商品能掌握是「台灣豬」，而非全店賣場，畢竟還有進口的豬肉乾商品。因此當時申請標章的切結書上也有清楚寫明，申請的範圍只有冷藏豬肉商品、冷藏的豬肉加工品。

畜產會在去年12月24日核發標章後，1月4日又詢問家樂福可否「全店都賣台灣豬」；而家樂福5日回信表示要求全店有困難，因此也發文向畜產會申請撤銷台灣豬標章，並陸續於全台各店進行相關撤除作業。不料今日畜產會點名家樂福「不符規定」而撤銷標章，讓家樂福感到像是「被檢舉」，十分錯愕。

家樂福今也發出聲明，強調「家樂福冷藏均為100%台灣豬」，認為「畜產會所指家樂福不符合規定而撤照，令我方非常錯愕，實屬原由不實，家樂福全台分店皆已進行撤下作業，未來將以現有豬肉來源標示法規提供顧客識別」。

事實上家樂福於北市賣場，也配合《臺北市食品安全自治條例》，特地設置「不含萊克多巴胺專區」，更提供QR code讓消費者以手機掃描就可溯源，包裝上也會張貼不含萊，為的就是讓更多消費者能安心選購。

▲家樂福強調冷藏均為「100%台灣豬」。（圖／記者林育綾攝）

家樂福對中央畜產會頒發「產地台灣豬標章」稽查不合格提出嚴正聲明，全文如下：

家樂福於10月底詢問是否符合申請台灣豬證明標章，11/20中央畜產會email 檢附標章管理作業規範詢問是否有意願申請「台灣豬證明標章」，家樂福在12/9前陸續備文進行申請作業，申請包含「台灣豬證明標章切結書」範圍僅限「生鮮處精肉課所販售之生鮮冷藏豬肉及其冷藏豬肉加工製品之主原料」不包含供應商上架販售的豬肉加工品！對其要求全店販售豬肉商品來源都為台灣豬肉有所困難！

12/24中央畜產會審核通過頒發台灣豬認證標章給予家樂福！家樂福於12/30張貼於申請的冷藏豬肉櫃明顯處！ 但1/4接獲中央畜產會電話說明及公文（12/31發文）通知，1/1開始稽查發現非全店來源台灣豬肉，要求需要全店生鮮及雜貨（所指供應商）販售台灣豬才可使用標章，因與先前協議不符，家樂福再次聲明「家樂福冷藏均為100%台灣豬」!

1/5家樂福發文中向中央畜產會申請撤銷台灣豬標章，並陸續開始全台家樂福各分店進行台灣豬標章撤銷作業！

今日所指家樂福不符合規定而撤照令我方非常錯愕，實屬原由不實，家樂福全台分店皆已進行撤下作業，未來將以現有豬肉來源標示法規提供顧客識別。

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