試賣1周就搶光！量販獨賣超夯「大甲芋頭銅鑼燒」　夾了綿密芋泥

▲大甲芋頭銅鑼燒。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

誰說銅鑼燒只能是紅豆餡！近日這一顆「大甲芋頭銅鑼燒」可是夯到不行，使用綿密的芋泥搭配銅鑼燒鬆餅，大人、小孩都愛，在量販店試賣1周就掃貨一空。挾帶著這股高人氣，家樂福確定將在1月7日正式開賣了，每日限量供應，芋頭控絕對要嚐鮮一波。

▲大口吃綿密芋泥炸出。

跳脫紅豆餡的刻板印象，這一顆可是首款採用芋頭內餡製成的「芋頭銅鑼燒」，由品牌「胖主廚」製成，選用台中大甲芋頭製成綿密的芋泥，夾進鬆軟適中的銅鑼燒鬆餅當中，一打開先是聞到濃厚芋頭香氣，大口吃還有綿密滑順的罪惡口感，只在家樂福買得到，1月7日量販店搶先賣，8日於便利購上市，每日限量，售完為止。

▲▼全聯We Sweet甜點首度與美國人氣花生醬Reese’s聯名。（圖／業者提供）



另，全聯近日也首度與Reese’s聯名推出4款甜點，其中，濃系甜點代表「花生巧克力乳酪慕斯」採用Reese’s香滑花生醬製成花生乳酪餡，搭配Hershey’s純可可粉製成的巧克力海綿蛋糕及巧克力慕斯製成，最後淋上特調生巧克力醬，超級罪惡，還有「花生巧克力乳酪」、「花生巧克力香緹蛋糕」及「花生巧克力杯子蛋糕」，即日起至2月4日限定販售中。

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