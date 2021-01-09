猴急人夫忍不住！激狂車震喊「噴碎擋風玻璃」…小三羞：又不是大砲

▲人夫與小三車內鹹濕對話，遭正宮抓包提告。（圖／達志／示意圖）

記者戴若涵／台中報導

台中一名人妻與丈夫結婚20多年，孰料，一日她卻意外發現，車內的行車記錄器竟錄下了丈夫的偷情實況，次數更不只一次，對話之鹹濕讓她傷心不已，決定向小三提告求償120萬元，日前法官判小三應賠償正宮30萬元，可上訴。

人妻主張，與丈夫結婚20多年育有2名子女，不料，她一日整理行車紀錄器卻發現，丈夫分別在2019年11月29日、2020年2月2日、2月17日載小三小妍（化名）出門，期間除了不少鹹濕露骨的對話，還有愛撫隱私部位等親密接觸，她2020年3月29日向丈夫攤牌，對方這才坦承婚外情及有與小妍發生性行為一事，讓她心碎不已，決定向小三提告求償120萬元精神撫慰金。

行車記錄器中錄下的對話包括，「糟了，怎麼辦，妳們這邊又沒motel，好像也沒hotel」、「摸一摸又硬起來，又搔癢下去等一下就噴出來」、「把擋風玻璃都噴碎了」、「你說我又不是大砲」、「我慾火焚身」、「打完一砲再說吧」、「再親一個我就要下去了」、「愛你」。

針對人妻的控訴，小妍辯稱，那些對話只是在「打嘴砲」，否認有與人夫親吻、愛撫、發生性行為，就算她有侵犯到人妻的配偶權，求償120萬的金額也太高。

法官當庭勘驗對話內容後認定，小妍曾提過正宮，明顯知道對方是有婦之夫，仍與對方搞曖昧，甚至有牽手撫摸身體的情形，人夫也作證雙方曾在車上、住處等地發生過性行為，不採信小妍的說詞，判她應賠償正宮30萬元，全案仍可上訴。