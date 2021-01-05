人夫分居老婆「喜迎小三入戶籍」　鄰居認證：他跟我太太睡覺

記者黃翊婷／綜合報導

人妻小鳳（化名）不滿丈夫阿強（化名）婚後到處欠債，還與小三前往汽車旅館，甚至在分居期間讓小三遷入戶籍地，實在忍無可忍，這才決定訴請離婚。由於鄰居出庭作證小三其實就是他前妻，雲林地院法官認為，阿強在婚姻關係中長期未盡到為人夫的責任，還有家暴行為，可歸責性較高，加上雙方已經分居超過1年，最終裁准小鳳的請求，判兩人離婚。

▲小鳳指控丈夫在分居期間讓小三遷入戶籍。（示意圖／取字免費圖庫Pixabay，與本案當事人無關，下同）

小鳳在判決書中主張，1989年間結婚後，阿強因為工作不順利，欠下很多債款，她幫忙向親朋好友借錢周轉，沒想到丈夫竟然外遇了，「我從行車紀錄器發現他載小三去摩鐵，我們因為這件事情起爭執，他還出手打我。他有跟我提過離婚，但當時我想維持家庭圓滿，所以沒有回應，之後他搬回戶籍地居住，至今已經分居超過1年。」

更讓小鳳難過的是，分居的這段期間丈夫完全沒有主動聯繫，甚至讓小三遷入戶籍地，還住在一起，實在是忍無可忍，她才決定站出來向法院訴請離婚。對此，阿強經過合法通知並未出庭，也沒有出示任何書狀聲明。

夫妻倆的鄰居出庭作證，一開口就承認阿強外遇的對象就是自己的前妻，「他跟我太太去睡覺，所以我跟我太太在2020年5月離婚了。她離開的時候，我發現她在家門口叫了一輛計程車，我跟在後面，抵達目的地後，就看到阿強從她的租屋處開門出來，我下來跟他們談話，但阿強一看到我就想開車落跑，我實話實說，竟然還被嗆『你都離婚了，不然要怎麼辦』，那時候我聽說前妻已經遷入阿強的戶籍地了。」

▲鄰居出庭作證，阿強的小三就是他的前妻。

兩人的女兒也證稱，父母常常為了錢或外遇的事情吵架，「媽媽有讓我看爸爸的行車紀錄器影像，有看到車子開進旅館」，去年年初父親搬回阿嬤家住，家中還多了一個女生，就是鄰居的前妻，「我們回去阿嬤家時，很常看到她，姊妹們都覺得很奇怪，雖然爸媽都有說要離婚，但我不知道他們為什麼還沒離婚。」

雲林地院法官經過查詢，確認阿強與鄰居前妻確實登記在同一戶籍，加上他經過多次通知都未到庭，也沒有提出抗辯，可見上述主張應為真實，考量到他長期未盡到為人夫的責任，甚至有毆打妻子、外遇等行為，對於婚姻關係發生破綻的可歸責性較高，最終裁准小鳳的請求，判兩人離婚，全案仍可上訴。