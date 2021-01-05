目擊老公幽會女陪侍…正宮心碎曝「激戰30次」！她扯一句被打腫臉

▲人夫偷吃女陪侍，釣蝦場幽會被老婆抓包。（示意圖／取自免費圖庫Pakutaso）

記者戴若涵／彰化報導

彰化一名人夫在理容KTV認識一名理容小姐後，雙方展開一段不倫戀，正宮某次前往釣蝦場時，當場撞見丈夫與小三正在約會，質問丈夫後才知姦情，2人還曾拍下甜蜜依偎作勢親嘴照，讓她決定向小三提告求償100萬元。小三瞎扯不知道人夫有老婆，卻當場被對話記錄給打腫臉。法院審理後，判小三應賠償正宮10萬元，可上訴。

正宮主張，丈夫約於2年半前在一間理容KTV認識擔任陪侍小姐的小三小妍（化名），2人在2019年2月間展開交往，交往期間不僅到彰濱海邊遊玩、到摩鐵唱歌，還曾到渡假旅館、民宿等處發生超過30次的性行為。

2人姦情在2020年4月8日曝光，正宮指出，當時丈夫與小妍到釣蝦場約會，被她當場撞見，質問過後才知道丈夫早已背叛婚姻，讓她大受打擊，也影響到3名未成年子女的生活，決定向小妍提告求償100萬元精神撫慰金。

小妍辯稱，與人夫交往時不知道對方有老婆，直到2018年7月人夫母親上門，她才知道，之後便與人夫分手、保持普通人際往來關係；另外，正宮2018年7月間就知道她與人夫交往，卻到2020年10月27日才提出訴訟，早就過了時效性，正宮沒有理由向她求償。

彰化地方法院勘驗雙方說詞以及人夫與小妍的對話後發現，小妍2019年6月前與人夫仍有逾越普通友誼的情況，小妍曾悔恨喊，「原諒我今天的選擇、是我的錯」、「不該介入你的家庭」、「害你今天家庭這樣」、「這段折騰的感情我也累了，每天提心吊膽的過日子…害怕被揭穿害怕被放棄了」，法官最後判小妍應賠償正宮10萬元，全案仍可上訴。