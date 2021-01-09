「坐好友身上盡情搖」19秒露乳外遇片遭瘋傳　知名女星公開道歉！

▲性愛片被惡意外流後，吉塞拉於記者會公開道歉。（圖／翻攝自Instagram／@gisel_la）

記者張寧倢／綜合外電報導

印尼女星吉塞拉（Gisella Anastasia）去年11月手機失竊，私密性愛片因此外流，警方逮捕了2名惡意散播嫌犯，但仍在追查最初散布影片身分。吉塞拉日前召開記者會，對自己為社會與他人帶來的負面影響公開道歉。另一位女星妮基塔（Nikita Mirzani）與法律學者則聲援，吉塞拉才是受害者，並不需要這麼做。

根據印尼媒體《Kapanlagi》報導，知名女歌手吉賽拉11月時手機失竊，導致其中一段19秒的性愛影片外流。據悉，畫面中的女性雖有穿上衣，但前胸完全敞露，坐在男子身上忘情搖晃著身軀，且不時對鏡頭露出煽情的表情，而網友比對場景後，發現女子就是吉賽拉，而且男主角竟然不是她的前夫馬汀（Gading Marten）。

▲吉塞拉隨後坦承，畫面中的女子就是她本人。（圖／翻攝自Instagram／@gisel_la）

30歲的女星吉賽拉後來出面承認，影片中的男子是好友德佛列特斯（Michael Yukinobu Defretes），兩人於2017年拍下這段影片，另外，針對因為影片受到牽連的人與負面影響道歉，「我必須為周遭的人帶來正能量，父母把我養育長大，並成為他人的榜樣，先前的行為卻令人失望，我再一次誠心為此道歉。」

報導指出，吉賽拉於2013年與印尼男演員馬汀結婚，育有一名女兒潔皮塔（Gempita），但兩人已在2019年離婚，此次性愛影片的男主角並非馬汀，也引起軒然大波。警方介入調查後已逮捕2名惡意散布影片的的男子，但最早外流影片者仍在追查中。

▲吉塞拉與前夫馬汀於2019年離婚，兩人育有一名女兒。（圖／翻攝自Instagram／@gisel_la）

警方於8日傳喚吉賽拉與德佛列特斯，經過10個多小時的訊問後表示，吉賽拉配合調查、未企圖掩蓋證據，且有一名4歲女兒需要照顧，以人道為基礎，決定不予拘留，但調查仍在進行。根據印尼《反色情法》，民眾不得出現在任何色情內容之中，最重可處12年有期徒刑。

▲有其他印尼女星出面聲援，影片遭惡意外流的吉賽拉才是受害者。（圖／翻攝自Instagram／@gisel_la）

印尼女演員妮基塔公開聲援，這證明了拍攝性愛影片的嚴重後果，對每個人來說都是教訓，但吉塞拉才是受害者，「我覺得沒有必要道歉，也不用再去評論她的道歉真誠與否，這只是私人恩怨。」法律學者與女權運動者也認為吉賽拉才是受害者，反對當局行動。然而，男性社會學家Musni Umar則抨擊，「她對公眾產生負面影響，這個國家的道德將被摧毀。」

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