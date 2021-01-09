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富王鴨肉小老闆「拖7天才出面道歉」！律師曝2原因：不是為救聲譽

▲▼富王鴨肉專門店鄭重道歉記者說明會。（圖／記者張榮恩攝）

▲富王鴨肉專門店小老闆鄭重道歉。（圖／記者張榮恩攝）

記者曾筠淇／綜合報導

富王鴨肉店小老闆日前爆發出嗆聲女外送員風波，當眾大罵「破查某」、「你毛長齊再來說話啦」引爆眾怒。事隔7天後終於開記者會，王姓小老闆13度鞠躬道歉，認了情緒控管不當，才會對女外送員口出惡言，「我真的做錯了！」小老闆的律師也替小老闆代答為何7天後才道歉，以及是否只是為了挽回聲譽。

王姓小老闆今（9）日上午10點在店前召開記者會，表示自己身為富王鴨肉的負責人，卻因為個人情緒控制不好，而對女外送員口出惡言，真的很抱歉；同時，也因個人行為造成社會大眾觀感不佳，「深感抱歉，對不起，本人做錯誤示範，也代表全體員工向女外送員致上歉意。」

現場記者提到，為什麼王姓小老闆時隔7日才出面道歉？對此，律師代替小老闆回應，「這個是沒有這個管道，也不知道怎麼處理，昨天才來找我」，所以才會拖到今天，希望出面向社會大眾致歉後，事情可以到此為止、不要再扯下去。

此外，也有記者詢問小老闆之所以會道歉是否是想挽回富王鴨肉店的聲譽？律師同樣代替小老闆再度致歉，表明他們就是認錯，不是為了聲譽，「錯就是錯，錯就是要認」、「責任上面能和解我們尋求和解，要是有司法上的追究，我們坦然面對」，希望可以透過這次公開道歉，阻止對立發生。

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