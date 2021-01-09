富王鴨肉開記者會道歉！遭質疑「有必要嗎」　網：又不是公眾人物

▲富王鴨肉專門店鄭重道歉記者說明會。（圖／記者張榮恩攝）

記者施怡妏／綜合報導

富王鴨肉店王姓小老闆日前爆發出嗆女外送員風波，事隔7天後13度鞠躬出面道歉，認了情緒控管不當，才會對女外送員口出惡前，但有網友卻質疑，記者會不是都是明星藝人，或是政治人物才會開的，而且只要避一避，過幾天風波過去就不會有人在意了，好奇詢問「為什麼要開道歉記者會？」

王姓小老闆9日上午在店前召開記者會，「因情緒控管不當、焦慮，對女外送員口出惡言，深感抱歉，對不起，本人做錯誤示範，也代表全體員工向女外送員致上歉意。」有網友因此在PTT上發文，就算不出來道歉，過幾天大家就會忘記，「東西好吃自然會有人光顧，重開開幕又是一條好漢」，而且台灣人的記憶只有一個月，「今天出來道歉，這舉動太看得起台灣民眾的記憶力了」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲原PO發文詢問，「為什麼要出來道歉？」（圖／翻攝自PTT）

貼文一出後，引起網友們討論，不少人都認為其實PO文道歉就可以了，「這種糾紛真的粉專PO個道歉影片，然後捐款或舉辦促銷活動就可以落幕了，不懂開記者會要幹嘛」、「這點事真的粉專打一篇道歉文就可以落幕了」、「老闆太笨了，鴨肉飯買大送小就沒事了」。

也有網友認為，「為了重新開幕而舖路」、「早點開始賺錢啊」、「爽賺曝光度阿，這種事也要開記者會真的吃飽太閒」、「毛齊哥說過這社會是講錢的，少賺一個月差很多懂嗎？」甚至還有人笑說，「每個人都有紅的時候，毛齊哥把握住啊！」

然而，店家律師也在記者會現場表示，會出來道歉不是為了要救聲譽，只是想要有一個管道可以向社會大眾以及女外送員道歉，希望事情可以盡快處理，不想再繼續扯下去。王姓小老闆也表示，「願意承擔責任，至上最深歉意，希望這風波可以盡快平息。」