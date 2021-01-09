　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

霞海城隍廟擲筊大賽！連3聖杯免費報名女子路跑　神明坐鎮幫加油

▲▼台北霞海城隍廟第2年支持台新女子路跑（Taishin Women Run），將先舉辦「擲筊大賽」。（圖／台北霞海城隍廟提供）

▲台北霞海城隍廟第2年女子路跑（Taishin Women Run），將先舉辦「擲筊大賽」。（示意圖／台北霞海城隍廟提供）

記者林育綾／台北報導

單身、有伴的女性都能跑起來！台北霞海城隍廟第2年支持台新女子路跑（Taishin Women Run）賽事，今（9）日下午將舉行「擲筊大賽」，只要連續擲出3個聖杯即可獲得免費報名資格，可任選不限公里數和捷運版紅線御守。

台北霞海城隍廟提到，無論是單身、雙身、已婚、未婚，喜歡跑步的女生都可跑起來，今年是二度支持Taishin Women Run賽事，將於4月11日舉行，而賽事當天現場還有城隍老爺、城隍夫人、月下老人坐鎮終點，並邀請台北霞海龍舟隊為選手加油。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼台北霞海城隍廟第2年支持台新女子路跑（Taishin Women Run），將先舉辦「擲筊大賽」。（圖／台北霞海城隍廟提供）

▲賽事當天現場還有城隍老爺、城隍夫人、月下老人坐鎮終點，並邀請台北霞海龍舟隊為選手加油。（圖／台北霞海城隍廟提供）

今日率先舉行擲筊大賽，下午1點半至台北霞海城隍廟前廣場登記報名，2點至3點進行挑戰，只要連續3個聖杯即可獲得免費報名資格，可任選不限公里數和捷運版紅線御守，免費名額限量50名，僅限本人使用不得轉讓。

若是已經完成線上報名者也可以參賽，挑戰成功者，主辦單位將會退還報名費用。而擲筊失敗也會獲得紅線咖啡1包，只要參加都會獲得紙龍舟1艘。活動現場也開放民眾報名路跑。 

►我們的美麗就用白紙黑字寫下來

ET快訊
快訊／國道1南下「4車連環撞」　回堵10公里
女星爆乳裝走紅毯　肩帶「啪一聲斷了」嚇壞急遮胸
富王鴨肉道歉全文！小老闆13度鞠躬：重新開業當日會將營業額捐

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

富王鴨肉6粉專都假的　小編回應「家裡讓我禁言3天」！對話傻眼

追雪要快！桃園拉拉山、東眼山融雪中「積雪20cm→剩1cm」

霞海城隍廟擲筊大賽！連3聖杯免費報名女子路跑　神明坐鎮幫加油

「凍番薯VS夯地瓜」台灣天氣2選1　網秒給答案：絕對是冷！

春節上路夢碎！最美區間車「試運轉失敗7次」　技師受限疫情來不了

亞洲學府首例！台大完成「從高污染、高碳排產業撤資」

快訊／新增3例境外移入　指揮中心下午2時臨時記者會說明

只有1月能買！春節搭高鐵「衝5縣市玩」　24條自由行路線住宿免費

全台道路管制一次看！三大路段「限掛雪鏈」才可通行

太平山積雪逾15公分！賞雪車潮「回堵6KM」　園區提醒：別再上山

施柏宇突發全黑文：再見了，別再流淚　連日發文陷低潮…經紀公司回應了

采子替邱鋒澤獻處女作慘遭罵翻！　直播委屈暴哭：對公司很抱歉

陽明山下雪了！停車場凌晨塞爆　追雪族忍寒冷下車「興奮堆雪人」

雪降北台灣！台北連2天急凍6°C　氣象局：強寒流來襲...明日更冷

全台瘋追雪！特搜4大賞雪景點 山區一片白茫茫如「銀白仙境」

直擊！熊貓外送員冒雪騎上陽明山二子坪　兩腳踩地緩緩嚕過濕滑雪地

江蕙錄製語音相挺許富凱，預告2月會現身小巨蛋

台中五寶爸二度放鳥新老闆！　至今未去上班…LINE對話曝光

2000公尺「太平山莊」21:00降雪 白茫茫一片！民眾追雪成功超興奮

宜蘭思源啞口下雪了！深夜白點狂降　追雪民眾嗨翻「現在還在下」

富王鴨肉6粉專都假的　小編回應「家裡讓我禁言3天」！對話傻眼

追雪要快！桃園拉拉山、東眼山融雪中「積雪20cm→剩1cm」

霞海城隍廟擲筊大賽！連3聖杯免費報名女子路跑　神明坐鎮幫加油

「凍番薯VS夯地瓜」台灣天氣2選1　網秒給答案：絕對是冷！

春節上路夢碎！最美區間車「試運轉失敗7次」　技師受限疫情來不了

亞洲學府首例！台大完成「從高污染、高碳排產業撤資」

快訊／新增3例境外移入　指揮中心下午2時臨時記者會說明

只有1月能買！春節搭高鐵「衝5縣市玩」　24條自由行路線住宿免費

全台道路管制一次看！三大路段「限掛雪鏈」才可通行

太平山積雪逾15公分！賞雪車潮「回堵6KM」　園區提醒：別再上山

「蔡總統」講成「賴總統」、豬說成牛　馬英九2度口誤：太冷了

30坪新房只要21萬！民眾一聽地點嫌爆　投資客慘賠收場

南韓新冠疫情趨緩！今僅增641例確診...當局仍「不敢大意」

學甲警為您守護路口　希望大家平安過好年

大哥輸了！小博爾繳12+11+9力壓球哥　黃蜂逆轉贏鵜鶘

LINE開拍每集2~3分鐘「捷運劇」　打造原創微網劇 《愛的奧特萊斯》

想找雪鍊出租行！「內行勸搭公車看雪」原因曝：不是上了就無敵

男約砲激戰「％％聲超響亮」絕頂升天　右手僵直全裸張嘴慘死

快訊／國道1南下94.4k「4車連環撞」　時速20回堵約10公里中

今年極寒冷冬原因？　陸專家「寒潮＋持續降溫」

H版李毓芬實彈片外流！　陳香菱認了揪出「網紅經紀人」搞鬼

生活熱門新聞

獨／台中5寶爸二度放鳥新老闆　還沒去上班

真理大學台文館突封館　82歲國寶館長遭辱

好市多續約才能結帳　她刷會費氣炸：還沒到期

同事「一早請假追雪」！課長神報復：下午下班

40歲軟飯男竟劈腿5女！正宮公開他驚人性能力

全台寒流至少43人猝死　16歲少年離世

富王鴨肉今10點出面道歉！王老闆身份被起底

新北業務「低胸」簽約照瘋傳！雙峰快溢出

騎UBike賞雪「拖鞋哥」身分曝　從台大尬上陽明山

反串富王粉專玩出火　店家不排除提告

運動服正妹捷運跪求乾爹！身份曝光了

去鹹酥雞攤「絕對不夾」！網秒點名這3樣

阿公怕孫女冷到！急幫請假罵「怎麼當媽」

合歡山即時影像驚見「超音波」　網友一片祝福

更多熱門

相關新聞

城隍夫人幫「守戀情」男女都求

城隍夫人幫「守戀情」男女都求

台北霞海城隍廟以月老聞名，事實上這裡不只能夠祈求找伴、脫單，還能幫忙「管老公、管伴侶」，城隍夫人是有名的「家庭和樂守護神」，今（20）日正好是城隍夫人的生日（農曆9月4日），每年這一天都會有許多先生、太太帶著請來的「幸福鞋」回廟祝壽，祈福加持，廟方也準備5層大蛋糕與信眾分享！

好想脫離魯海　快來全家月老便利店

好想脫離魯海　快來全家月老便利店

求脫單！2大「最強月老」在北部

求脫單！2大「最強月老」在北部

七夕來了！拜月老攻略「詳列十大項」

七夕來了！拜月老攻略「詳列十大項」

情人節隆重開幕　霞海城隍廟展清朝古文物

情人節隆重開幕　霞海城隍廟展清朝古文物

關鍵字：

霞海城隍廟

讀者迴響

熱門新聞

追劇到一半…人妻驚覺「他打呼聲消失」狂搖叫不醒　送醫哭了

富王鴨肉小老闆7度鞠躬道歉了！

阿信唱一半「IG直播突打開」　女友視角被網友看光

邰智源花9個月考試！為開一日公車「真的拿到職業駕照」

獨／台中5寶爸二度放鳥新老闆　還沒去上班

真理大學台文館突封館　82歲國寶館長遭辱

好市多續約才能結帳　她刷會費氣炸：還沒到期

明明帶貓出門變羊駝　網：怎有脖

快訊／倫敦進入「重大事故狀態」！

同事「一早請假追雪」！課長神報復：下午下班

空姐遭性虐慘死　生前熱吻畫面曝！富少：是她強吻我

首創台灣直播平台　黃立成裸退驚人價碼爽入袋

16歲屁孩爽載國中女友　夜遊撞警遭開12槍

快訊／全台急凍！彰化1男猝死

4男全是菲空姐閨蜜　出遊照曝

更多

最夯影音

更多
施柏宇突發全黑文：再見了，別再流淚　連日發文陷低潮…經紀公司回應了

施柏宇突發全黑文：再見了，別再流淚　連日發文陷低潮…經紀公司回應了
采子替邱鋒澤獻處女作慘遭罵翻！　直播委屈暴哭：對公司很抱歉

采子替邱鋒澤獻處女作慘遭罵翻！　直播委屈暴哭：對公司很抱歉

陽明山下雪了！停車場凌晨塞爆　追雪族忍寒冷下車「興奮堆雪人」

陽明山下雪了！停車場凌晨塞爆　追雪族忍寒冷下車「興奮堆雪人」

雪降北台灣！台北連2天急凍6°C　氣象局：強寒流來襲...明日更冷

雪降北台灣！台北連2天急凍6°C　氣象局：強寒流來襲...明日更冷

全台瘋追雪！特搜4大賞雪景點 山區一片白茫茫如「銀白仙境」

全台瘋追雪！特搜4大賞雪景點 山區一片白茫茫如「銀白仙境」

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲年度清倉下殺優惠！

寵物雲年度清倉下殺優惠！

錯過再等一年【年度清倉】寵物雲商城限時專區優惠5折！全館結帳再88折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面