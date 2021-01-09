霞海城隍廟擲筊大賽！連3聖杯免費報名女子路跑　神明坐鎮幫加油

▲台北霞海城隍廟第2年女子路跑（Taishin Women Run），將先舉辦「擲筊大賽」。（示意圖／台北霞海城隍廟提供）

記者林育綾／台北報導

單身、有伴的女性都能跑起來！台北霞海城隍廟第2年支持台新女子路跑（Taishin Women Run）賽事，今（9）日下午將舉行「擲筊大賽」，只要連續擲出3個聖杯即可獲得免費報名資格，可任選不限公里數和捷運版紅線御守。

台北霞海城隍廟提到，無論是單身、雙身、已婚、未婚，喜歡跑步的女生都可跑起來，今年是二度支持Taishin Women Run賽事，將於4月11日舉行，而賽事當天現場還有城隍老爺、城隍夫人、月下老人坐鎮終點，並邀請台北霞海龍舟隊為選手加油。

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▲賽事當天現場還有城隍老爺、城隍夫人、月下老人坐鎮終點，並邀請台北霞海龍舟隊為選手加油。（圖／台北霞海城隍廟提供）

今日率先舉行擲筊大賽，下午1點半至台北霞海城隍廟前廣場登記報名，2點至3點進行挑戰，只要連續3個聖杯即可獲得免費報名資格，可任選不限公里數和捷運版紅線御守，免費名額限量50名，僅限本人使用不得轉讓。

若是已經完成線上報名者也可以參賽，挑戰成功者，主辦單位將會退還報名費用。而擲筊失敗也會獲得紅線咖啡1包，只要參加都會獲得紙龍舟1艘。活動現場也開放民眾報名路跑。

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