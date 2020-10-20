不只幫脫單！霞海城隍廟還能「管伴侶」　城隍夫人祝壽男女都求

▲台北霞海城隍廟城隍夫人生日，這一天許多男女信徒都來求夫人「守住戀情」。（圖／台北霞海城隍廟提供）

記者林育綾／台北報導

台北霞海城隍廟以月老聞名，事實上這裡不只能夠祈求找伴、脫單，還能幫忙「管老公、管伴侶」，城隍夫人是有名的「家庭和樂守護神」，專門協助人們「守住戀情」，今（20）日正好是城隍夫人的生日（農曆9月4日），每年這一天都會有許多先生、太太帶著請來的「幸福鞋」回廟祝壽，祈福加持，廟方也準備5層大蛋糕與信眾分享！

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▲台北霞海城隍廟今年適逢霞海城隍夫人128週年，每年生日都有慶祝活動。（圖／台北霞海城隍廟提供）

霞海城隍廟文宣組長吳孟寰分享關於城隍夫人擅長「管老公」的案例，他舉出歷年來的「市長」，他們的夫人都擁有城隍夫人的「幸福鞋」，例如馬英九、陳水扁、柯文哲，他們的共同點是「都蠻聽老婆的話」。

▲相傳城隍夫人擅長「馭夫」，但不只是太太和女信徒來拜，每年也有很多先生、男性信徒來參拜。（圖／台北霞海城隍廟提供）

不過吳孟寰也強調，其實不只是太太和女信徒來拜，每年也有很多先生、男性信徒來參拜。像是今天城隍夫人生日，就有一位男信徒說在前不久夢到城隍夫人，跟他要「洗髮精」還指定品牌，該信徒從來沒拜過，也在最近剛結婚成為人夫，因此今天特別帶著洗髮精來參拜，還說「場景就跟夢境裡一模一樣！」

▲每年城隍夫人生日，霞海城隍廟都會準備5層大蛋糕與信眾分享。（圖／台北霞海城隍廟提供）



城隍夫人被譽為「家庭和樂的守護神」，吳孟寰說，在古早時代的女性婚後通常不太能出門，很難找到人說話，也會擔心丈夫在外做生意會花天酒地，因此都跑去向城隍夫人傾訴，也會親自繡鞋子與城隍夫人交換，後來都平安無事。如今現代人沒有這麼多時間繡鞋子，演變為廟方販售加持過的「幸福鞋」，將鞋合在一起，象徵家庭與夫妻「和諧」。

▲▼許多信徒帶著供品參拜。（圖／台北霞海城隍廟提供）



每年城隍夫人生日，霞海城隍廟都會準備5層大蛋糕與信眾分享，近3年更為夫人擺上精美壽宴，由石門合山軒的金明偉、金健德師傅及福樂祀宴擺設，今年在地店家感念城隍廟保佑，也特地獻上供品參拜夫人，包括百年餅舖李亭香獻上象徵長壽的128隻組成的大金龜、林三益筆墨專家獻上化妝刷具、小花園鞋庄也為夫人訂製特別版幸福鞋，還有新進店家米凱樂也獻上無酒精啤酒一同慶祝。除了獻上供品，更以有獎徵答及發送方式，讓信眾得到祈福物品，廟方也分享祝壽麵線，讓民眾吃了闔家平安。

▲台北霞海城隍廟還能「管伴侶」，城隍夫人祝壽，男女信徒都來求。（圖／台北霞海城隍廟提供）

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