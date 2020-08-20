求脫單、復合！全台人氣月老廟TOP10最新出爐　 2大「最強月老」在北部

▲不論七夕情人節或西洋情人節，總會掀起一波拜月老風潮。（圖／記者蔡玟君攝）

記者洪菱鞠／台北報導

每年七夕情人節，總是吹起一波拜月老求姻緣的風潮，希望終結孤單、順利脫單，換自己放閃別人，至於拜哪間最有用，全台月老廟此時不免要來個大pk，調查機構業者便透過網友討論聲量統計，公布最新調查10大高人氣月老廟排行，讓想要告別單身、破鏡重圓的人做為參考。

《OpView社群口碑資料庫》在今年6/14～8/14期間從社群網站、部落格、問答網站等各大討論區，觀測關於傳統七夕話題討論聲量，其中，許多人最感興趣的月老廟排名出爐，「最強月老」1、2名都在北部，由被認為快速有效率的霞海城隍廟、靈驗的艋舺龍山寺分別拿下，這兩間也是網友們一直以來求姻緣的好去處，經常有人分享參拜攻略以及成功找到另一半的經驗文。

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尤其霞海城隍廟在今年七夕找來知名設計師聶永真合作，共同推出限量「大稻埕月老祈福香袋」，同時也搭上類出國風潮，與星宇航空齊名推出「比翼雙飛、七夕雙機」的活動，讓霞海城隍廟的網路討論聲量來到最高點。

▲霞海城隍廟已成脫魯必拜月老廟。（圖／記者蔡玟君攝）

▲艋舺龍山寺的月老被公認相當靈驗。（圖／ETtoday資料照）

除了祈求良緣，也有不少人希望與另一半的感情更好，或是想與念念不忘的舊情人復合、破鏡重圓，因此被網友拱上榜的月老廟，不只有求保證脫單而已，像是彰化鹿港天后宮、台南大天后宮專拜姻緣美滿或感情加溫，台中樂成宮、台南重慶寺都是求復合，高雄關帝廟拜了可以桃花朵朵開，台南祀典武廟卻能斬除爛桃花。另外有趣的是，在全台10大人氣月老廟中，其中有4間都在台南，是排行中上榜最多的地區，也是當地有名的4大月老。

▲橘色標示為傳統七夕之全台10大人氣月老廟。（圖／OpView社群口碑資料庫提供）