　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

超商微波餐盒「凹槽設計啥用途」　他怨：吃得好痛苦！答案長知識

▲▼ 超商,鮮食,微波食品, 。（圖／本報資料照）

▲微波盒子凹槽設計，其實有巧思。（圖／ETtoday資料照）

網搜小組／劉維榛報導

上班族上活忙碌，買超商微波食品就能輕鬆解決一餐！不過有網友抱怨，每次吃到最後，剩餘的食物與醬汁都會卡在盒子細縫裡，「每次吃完都沒辦法把醬吃完，很痛苦欸...」文章引發關注，其實盒子設計別出心裁，在自動化生產速時，能避免盒子分離時會黏在一起。

一名男網友在《Dcard》哀怨表示，每次吃超商便當，吃到最後都莫名阿雜，原來盒子底部凹凸不平，想要把飯給扒乾淨，必須要有耐心，一一從細小凹槽給挖出，讓他好奇求問，「有人知道為什麼都要有凹槽嗎？每次吃完都沒辦法把醬吃完，很痛苦欸...」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼超商便當盒子，有凹槽進食不方便，設計功能曝光（圖／翻攝Dcard）

▲原PO怨，很難把醬汁給舔乾淨！（圖／翻攝Dcard）

文章曝光後，引發網友熱烈回應，「設計感&微波變燙，可以減少直接接觸導致燙傷，最佳解答，選我」、「不讓你吃多餘的油湯汁的概念」、「我覺得可能可以增加一點摩擦力，不然在生產線，可能會滑來滑去」、「1.增加強度、2. 減少接觸面積防燙、3. 有凹凸裡面的飯，才不會滑成飯糰、4. 引起話題」、「之前聽朋友說，是為了讓受熱均勻，讓熱氣有地方跑，不知道是不是唬我的」。

留言串中，釣出一名達人神解，「朋友家裡是在做這個的，最初設計是光滑無凹槽，但拿到生產線上去測試，發現全部疊在一起送到生產線，自動化生產線在將盒子分離時會黏在一起，影響產線生產速度，才改成不平滑面增加摩擦力，以利自動化生產線運作」。

▼有人認為可增加盒子結構強度！（圖／翻攝Dcard）

▲▼超商便當盒子，有凹槽進食不方便，設計功能曝光（圖／翻攝Dcard）

▲▼超商便當盒子，有凹槽進食不方便，設計功能曝光（圖／翻攝Dcard）

ET快訊
冷到爆！　披薩店大門「砰一聲」玻璃碎滿地
五寶爸拿了4500元紅包卻不上工　五金行老闆暖心回應了
熱褲辣妹「低溫跪趴地上」　駕駛哥慌問：怎麼停車
快訊／小老闆出面道歉　女外送員「6字回應了」
蛇精男消失31天「我感染新冠肺炎了」　哭喊毀容：我做錯什麼
82歲張良澤被鎖在門外　真理大學4聲明回應
真理大學突封館換鎖！　82歲張良澤站門外嘆：只想把東西拿回來

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

台大4成學生情緒困擾延宕課業！管中閔組專責小組研議「學習調整制度」

台商抱怨集中檢疫所像「監獄」　王必勝：我們也有渡假風、古典風

冷到鐵軌也受不了！台鐵「3天連3起斷軌」　和平=漢本慢行搶修中

辣妹「低溫趴跪謝客」　駕駛哥慌問怎停車！老司機眼尖曝：不意外

訂房率逾4成！集中檢疫所登記「陸返台最多」　入住高峰在這2天

桃園拉拉山追雪族湧入！巨木區道路結冰　車停116線步行進入賞雪

真理大學4聲明澄清「台文館擋張良澤」風波：避免被破壞才換鎖

文壇要求真理大學校長道歉！挺張良澤「所有文學研究者都該出來」

五寶爸拿了4500元紅包卻不上工　五金行老闆暖心回應了...

真理大學突封館換鎖！82歲張良澤苦站門外悲嘆：只想把東西拿回來

施柏宇突發全黑文：再見了，別再流淚　連日發文陷低潮…經紀公司回應了

采子替邱鋒澤獻處女作慘遭罵翻！　直播委屈暴哭：對公司很抱歉

陽明山下雪了！停車場凌晨塞爆　追雪族忍寒冷下車「興奮堆雪人」

雪降北台灣！台北連2天急凍6°C　氣象局：強寒流來襲...明日更冷

全台瘋追雪！特搜4大賞雪景點 山區一片白茫茫如「銀白仙境」

直擊！熊貓外送員冒雪騎上陽明山二子坪　兩腳踩地緩緩嚕過濕滑雪地

江蕙錄製語音相挺許富凱，預告2月會現身小巨蛋

台中五寶爸二度放鳥新老闆！　至今未去上班…LINE對話曝光

2000公尺「太平山莊」21:00降雪 白茫茫一片！民眾追雪成功超興奮

宜蘭思源啞口下雪了！深夜白點狂降　追雪民眾嗨翻「現在還在下」

台大4成學生情緒困擾延宕課業！管中閔組專責小組研議「學習調整制度」

台商抱怨集中檢疫所像「監獄」　王必勝：我們也有渡假風、古典風

冷到鐵軌也受不了！台鐵「3天連3起斷軌」　和平=漢本慢行搶修中

辣妹「低溫趴跪謝客」　駕駛哥慌問怎停車！老司機眼尖曝：不意外

訂房率逾4成！集中檢疫所登記「陸返台最多」　入住高峰在這2天

桃園拉拉山追雪族湧入！巨木區道路結冰　車停116線步行進入賞雪

真理大學4聲明澄清「台文館擋張良澤」風波：避免被破壞才換鎖

文壇要求真理大學校長道歉！挺張良澤「所有文學研究者都該出來」

五寶爸拿了4500元紅包卻不上工　五金行老闆暖心回應了...

真理大學突封館換鎖！82歲張良澤苦站門外悲嘆：只想把東西拿回來

2021年「五生肖」犯太歲！屬牛本命年以和為貴　化解方法一次看

台大4成學生情緒困擾延宕課業！管中閔組專責小組研議「學習調整制度」

富邦盃少棒／衛冕軍卑南身材小打速度戰　全壘打王弟弟接班

台商抱怨集中檢疫所像「監獄」　王必勝：我們也有渡假風、古典風

冷到自爆！基隆披薩店大門「砰一聲」玻璃碎滿地　附近店家嚇傻

英國緊急通過莫德納疫苗！長者卻「只要國產」放鳥醫院

月子餐多用豬肉食材　盧秀燕抗萊豬視察中央廚房抽檢護食安

秋冬「開架粉底液」推薦！6款妝感媲美專櫃　乾、油肌都狂讚

小煜帥兒「挺鼻＋電眼」正面照曝光　他超自豪：怕以後太帥！

冷到鐵軌也受不了！台鐵「3天連3起斷軌」　和平=漢本慢行搶修中

H版李毓芬實彈片外流！　陳香菱認了揪出「網紅經紀人」搞鬼

生活熱門新聞

獨／台中5寶爸二度放鳥新老闆　還沒去上班

真理大學台文館突封館　82歲國寶館長遭辱

好市多續約才能結帳　她刷會費氣炸：還沒到期

同事「一早請假追雪」！課長神報復：下午下班

40歲軟飯男竟劈腿5女！正宮公開他驚人性能力

富王鴨肉今10點出面道歉！王老闆身份被起底

全台寒流至少43人猝死　16歲少年離世

新北業務「低胸」簽約照瘋傳！雙峰快溢出

騎UBike賞雪「拖鞋哥」身分曝　從台大尬上陽明山

反串富王粉專玩出火　店家不排除提告

運動服正妹捷運跪求乾爹！身份曝光了

去鹹酥雞攤「絕對不夾」！網秒點名這3樣

阿公怕孫女冷到！急幫請假罵「怎麼當媽」

合歡山即時影像驚見「超音波」　網友一片祝福

更多熱門

相關新聞

買早餐被咒「去死」！她揭真相糗爆

買早餐被咒「去死」！她揭真相糗爆

早餐店在黃金時段的客人源源不絕，為了有效區分不同的餐點，許多店家都會在盒子外面勾選名稱，或是簡單做記號。一名網友日前訂了一份早餐，想不到拿到手後，竟發現盒外被老闆寫下「去死」2字；貼文一出，立刻引發網友熱議，而後原PO也現身公布真相。

小米「黑燈工廠」曝光！首款生產小米10透明版

小米「黑燈工廠」曝光！首款生產小米10透明版

陸用殲-20技術產口罩

陸用殲-20技術產口罩

4大超商便當...僅1家標示製造日期

4大超商便當...僅1家標示製造日期

日本迷你沙發，變身戒指收納盒　

日本迷你沙發，變身戒指收納盒　

關鍵字：

超商便當凹槽自動化生產盒子

讀者迴響

熱門新聞

追劇到一半…人妻驚覺「他打呼聲消失」狂搖叫不醒　送醫哭了

富王鴨肉小老闆7度鞠躬道歉了！

阿信唱一半「IG直播突打開」　女友視角被網友看光

邰智源花9個月考試！為開一日公車「真的拿到職業駕照」

獨／台中5寶爸二度放鳥新老闆　還沒去上班

真理大學台文館突封館　82歲國寶館長遭辱

好市多續約才能結帳　她刷會費氣炸：還沒到期

明明帶貓出門變羊駝　網：怎有脖

同事「一早請假追雪」！課長神報復：下午下班

首創台灣直播平台　黃立成裸退驚人價碼爽入袋

快訊／倫敦進入「重大事故狀態」！

《逃跑吧好兄弟》驚傳停播！

空姐遭性虐慘死　生前熱吻畫面曝！富少：是她強吻我

16歲屁孩爽載國中女友　夜遊撞警遭開12槍

監獄貓困門縫2小時　伸手哀求救

更多

最夯影音

更多
施柏宇突發全黑文：再見了，別再流淚　連日發文陷低潮…經紀公司回應了

施柏宇突發全黑文：再見了，別再流淚　連日發文陷低潮…經紀公司回應了
采子替邱鋒澤獻處女作慘遭罵翻！　直播委屈暴哭：對公司很抱歉

采子替邱鋒澤獻處女作慘遭罵翻！　直播委屈暴哭：對公司很抱歉

陽明山下雪了！停車場凌晨塞爆　追雪族忍寒冷下車「興奮堆雪人」

陽明山下雪了！停車場凌晨塞爆　追雪族忍寒冷下車「興奮堆雪人」

雪降北台灣！台北連2天急凍6°C　氣象局：強寒流來襲...明日更冷

雪降北台灣！台北連2天急凍6°C　氣象局：強寒流來襲...明日更冷

全台瘋追雪！特搜4大賞雪景點 山區一片白茫茫如「銀白仙境」

全台瘋追雪！特搜4大賞雪景點 山區一片白茫茫如「銀白仙境」

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲年度清倉下殺優惠！

寵物雲年度清倉下殺優惠！

錯過再等一年【年度清倉】寵物雲商城限時專區優惠5折！全館結帳再88折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面