超商微波餐盒「凹槽設計啥用途」　他怨：吃得好痛苦！答案長知識

▲微波盒子凹槽設計，其實有巧思。（圖／ETtoday資料照）



網搜小組／劉維榛報導

上班族上活忙碌，買超商微波食品就能輕鬆解決一餐！不過有網友抱怨，每次吃到最後，剩餘的食物與醬汁都會卡在盒子細縫裡，「每次吃完都沒辦法把醬吃完，很痛苦欸...」文章引發關注，其實盒子設計別出心裁，在自動化生產速時，能避免盒子分離時會黏在一起。

一名男網友在《Dcard》哀怨表示，每次吃超商便當，吃到最後都莫名阿雜，原來盒子底部凹凸不平，想要把飯給扒乾淨，必須要有耐心，一一從細小凹槽給挖出，讓他好奇求問，「有人知道為什麼都要有凹槽嗎？每次吃完都沒辦法把醬吃完，很痛苦欸...」

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▲原PO怨，很難把醬汁給舔乾淨！（圖／翻攝Dcard）



文章曝光後，引發網友熱烈回應，「設計感&微波變燙，可以減少直接接觸導致燙傷，最佳解答，選我」、「不讓你吃多餘的油湯汁的概念」、「我覺得可能可以增加一點摩擦力，不然在生產線，可能會滑來滑去」、「1.增加強度、2. 減少接觸面積防燙、3. 有凹凸裡面的飯，才不會滑成飯糰、4. 引起話題」、「之前聽朋友說，是為了讓受熱均勻，讓熱氣有地方跑，不知道是不是唬我的」。

留言串中，釣出一名達人神解，「朋友家裡是在做這個的，最初設計是光滑無凹槽，但拿到生產線上去測試，發現全部疊在一起送到生產線，自動化生產線在將盒子分離時會黏在一起，影響產線生產速度，才改成不平滑面增加摩擦力，以利自動化生產線運作」。

▼有人認為可增加盒子結構強度！（圖／翻攝Dcard）

