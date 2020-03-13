用上殲-20的的數碼技術　全自動口罩機1分鐘生產100個

▲全自動化口罩機。（圖／翻攝自微博／央視軍事）

記者楊庭蒝／綜合報導

為了增加口罩產量，大陸用上了製造航空製造領域中的「數字化製造」技術，生產全自動口罩機，每台機器能在1分鐘生產100個口罩，預計製造24台機器，讓產量達到日產300萬個，目前已經生產了4台機器，分別交付各地急需的口罩廠，剩下20台也在陸續製造交付中。

根據《環球網》指出，原本這項數字化製造技術適用於解放軍空軍的殲-10、殲-20戰機上，這次為了因應疫情，投入製造全自動口罩生產機器，而生產出來的口罩由無紡布、熔噴布和一層不織布組成，中間的熔噴布是最關鍵的腳色，用於隔離病毒，與傳統的口罩機相比，只要按下一顆按鈕就可以連續生產24個小時不停歇，大幅提升生產效率以及減少人力支出。

▲殲-20掛彈表演。（圖／CFP）

此次全自動口罩生產機器由中國航空製造技術研究院協助研發，雖然隔行如隔山，但在7個下屬單位共600人組成的研發團隊各自發揮所長的情況下，在最短的時間內就完成了研發工作。

全自動口罩機會先將3層布的原料經由打褶、切片，隨後送往分配機，在將切割完成的半成品分配到焊機上，等待焊機將耳帶焊接完畢，口罩就算生產完成，之後就能送出用於戰「疫」，防範新冠肺炎的擴散。

《環球網》報導，中國航空製造技術研究院院長、全自動口罩機研製項目總指揮李志強表示，24台全自動口罩機預計可以在3月底生產完成，到時候就可以實現短期提供日產百萬個口罩的能力，「這種數字化設計製作技術，在研製殲-10、殲-20等戰機時就幫助節約了時間，因為可以在投入實體製造前進行模擬，減少在製造過程中發生不必要的錯誤。」