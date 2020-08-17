小米「黑燈工廠」曝光！24小時熄燈運作　首款生產小米10透明版

▲雷軍11日在小米10周年主題演講中首度揭開了小米智慧工廠的神秘面紗。（圖／CFP）

記者王曉敏／綜合報導

小米集團創始人、董事長兼CEO雷軍11日晚間在小米10周年主題演講中首度揭開了小米智慧工廠的神秘面紗，而當天發表的小米10至尊紀念版便是由小米智慧工廠生產的首款高階手機，其中的「透明版」則全面由小米智慧工廠生產。

綜合陸媒報導，雷軍在小米10周年主題演講上發表了小米10手機、透明電視等一系列新品，並首度公開介紹自家的智慧工廠「黑燈工廠」。「黑燈工廠」位於北京亦莊，總建築面積1.86萬平方米，投資金額6億元人民幣，目前投產的為第一期。

之所以稱作「黑燈工廠」，是因為此工廠實現了全廠生產管理過程、機械加工過程及包裝儲運過程的「全程自動化」。這意味著工廠內一個工人也沒有，機器人全靠感測器運作，無須「開燈」即可正常執行生產。

此前，曾與雷軍立下10年賭約並獲勝的格力電器董事長董明珠曾在接受媒體訪問時表示，自己之所以能贏下賭約，是因為知道製造業發展的艱辛，並稱格力空調和家電都是自己做的，而雷軍的產品基本都是「貼牌生產」。

面對董明珠的吐槽，雷軍於16日晚間在抖音平台小米直播間的首次直播帶貨中曬出「黑燈工廠」。他表示，新款旗艦手機小米10尊紀念版是由小米智慧工廠及富士康一起生產，年產規模大約為100萬支旗艦高階手機，代表了目前智慧製造領域最高水準。