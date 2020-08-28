買早餐被咒「去死」！她下秒揭藍字真相糗爆　網曝：買自助餐也被寫小38

▲盒外有著潦草的字跡。（圖／網友授權提供，未經同意請勿隨意翻攝，以免侵權）

記者曾筠淇／綜合報導

早餐店在黃金時段的客人源源不絕，為了有效區分不同的餐點，許多店家都會在盒子外面勾選名稱，或是簡單做記號。一名網友日前訂了一份早餐，想不到拿到手後，竟發現盒外被老闆寫下「去死」2字；貼文一出，立刻引發網友熱議，而後原PO也現身公布真相。

原PO在「爆廢公社二館」上發文表示，「為什麼訂個餐要叫我去死？」從早餐的盒外可以發現，店家用藍筆寫下了有些潦草的字，第一眼看過去，就像在詛咒客人「去死」。不過原PO而後也立刻在留言處現身說明，其實她是點了份「玉米起司蛋餅」，因此店家才會寫下「玉起」的簡稱。

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不少網友看到貼文後，紛紛留言回應，「店家的字也太醜，但看得出來是寫玉米啦」、「投訴、投訴」、「玉米起司錯了嗎」、「一堆神人居然看得懂寫的是玉米起司」、「我第一眼看到也是『去死』」、「我怎麼看都是去死」、「吃完好上路了」。

另外，也有網友分享自己以往的經驗，「這就跟排便的意思一樣，排骨便當」、「我的蘑菇鐵板麵（寫『磨鐵』）」、「我昨天買飯結果完蛋（寫『丸蛋』）」、「我只不過是在自助餐點了小碗飯（寫『小38』）」。