彰化立委／紮實經營基層　民進黨立委陳素月連任大贏

▲彰化第4選區立委陳素月連任成功。（圖／記者唐詠絮攝）

記者唐詠絮／彰化報導

立法委員彰化第四選區國民黨提名的老將蕭景田年輕時的殺警案，被民進黨立委陳素月及黨中央撿到槍，拿它頻頻大作文章一再攻訐，蕭景田對於此種選舉攻防操作，無法得到解套，再加上反送中的影響，開票結果，蕭景田小輸陳素月，在南彰化依然是綠營的天下。

▲彰化第4選區蕭景田。（圖／記者唐詠絮攝）

南彰化是這次彰化勝選的關鍵區，藍綠都不敢輕忽，相較於民進黨每天都有黨中央輔選大將民進黨主席卓榮泰、與交通部長林佳龍及其他多位輔選大將陪同掃街拜票，國民黨顯得冷清許多，但幾乎不放過每天晚上在各社區與里民的座談會與掃街拜票。

第四選區有7人參選，是彰化4選區中競爭最為激烈的地方，蕭景田曾任鄉長、議員及立法委員，但2012年參選立委以800多票敗給了魏明谷，連任失利後，將地方民代角色轉往國民黨黨中央，擔任中常委為地方發聲，也擔任全國農會理事長一職，為農業大縣彰化找出路，深得農漁民的贊同。

而陳素月此次打出「骨力」在上屆立委中以57%的高得票率大勝國民黨推出的卓伯源，為地方爭取建設，在此次選戰中大打政績牌，更為農民爭取權益，深耕基層民意基礎雄厚，要奪下這一席，對2人而言都是一場硬仗。

尤其陳素月及黨中央抓緊蕭景田的小辮子，每天掃街就狂攻一次蕭景田的年輕時的黑道經歷，讓為人原本就低調的蕭景田深陷泥沼，但他的智囊團出奇招，用正面攻勢，推出唯一一波文宣「真心．蕭景田」，在這本小冊子中詳述一路走來的心路歷程，讓選民更清楚他的為人與真心。無奈攤在陽光下反而更造成話題，再加上反滲透法及反送中的推波助瀾，依然無法由逆轉勝。

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