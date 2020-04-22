國會助理臥倒辦公室送醫不治　陳素月不捨出面回應了

▲陳素月出面說明助理送醫不治事件。（圖／記者屠惠剛攝）



記者林銘翰／台北報導

民進黨立委陳素月的一名陳姓國會助理22日上午被發現倒臥在辦公室內，經送醫搶救後仍宣告不治。對此，陳素月22日上午結束在台南的考察行程後，下午返回立法院召開記者會，她表示心裡感到非常難過與不捨，但死因仍有待相驗結果出爐後，才能夠做比較正確的說明。

陳素月辦公室22日傳出一名助理昏倒於國會研究室，上午8時被辦公室同事發現倒臥於地上，經聯繫立法院中興大樓櫃檯後，立法院醫護室隨即為該名陳姓助理進行CPR急救，並將該助理送往台大醫院急救，救護人員抵達立法院中興大樓時全身穿著防護衣等防疫裝備，也引起不少的助理注意。

▲陳素月助理倒研究室送醫不治。（圖／記者屠惠剛攝）



立法院交通委員會22日議程排定至台南進行考察，陳素月結束上午的考察行程後，下午返回立法院辦公室了解詳情，並於立法院中興大樓召開記者會對外說明。

陳素月表示，首先感謝大家的關心，今天早上接到助理的通知，得知自己的陳姓助理不幸意外過世，她心裡感到非常難過與不捨。陳素月說，這名男助理今年二月才到自己的辦公室工作，雖然才短短兩個多月的時間，不過工作態度非常認真與積極，對自己在問政上的幫助非常大，也非常感謝他的協助。

不過外界也關心，該名助理事發前身體是否有出現狀況，陳素月解釋，這名助理平時的工作量應該是還好，「有沒有特別不適我不是很清楚」，不過他的健康狀況比較屬於個人隱私的部分。

▲陳素月助理倒研究室送醫不治。（圖／記者屠惠剛攝）



此外，外傳該名助理昨日在立法院待到深夜，陳素月則說，這部分她不是很清楚，因為該名助理平常都正常上下班，「昨天為什麼留比較晚，這部分我不是很清楚，需要進一步了解」。

陳素月表示，陳姓助理總共已經在立法院待了七年多的時間，有關過世原因仍待相驗結果出來，才能夠做比較明確的說明。

立法院國會助理工會也發出聲明，表示現正積極進行瞭解中，助理工會除深感遺憾與惋惜，並對逝者家屬及陳素月國會辦公室同仁表示慰問之意，後續治喪及相關事宜將盡力協助，也請全體國會助理同仁，注意身體健康。助理工會也呼籲，立法院應多加重視國會助理健康之維護，儘速建立完善的員工健康檢查制度。

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