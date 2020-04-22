快訊／立委陳素月男助理倒臥辦公室　送醫搶救宣告不治

▲民進黨立委陳素月。（圖／記者屠惠剛攝）



記者林銘翰／台北報導

民進黨立委陳素月的一名陳姓國會助理，22日上午8時被同事發現倒臥在陳素月的辦公室內，經同仁聯繫立法院中興大樓櫃檯後，立法院醫護室隨即為該名陳姓助理進行CPR急救，並將該助理送往台大醫院急救。不過據了解，該名助理經送醫搶救已宣告不治，目前警方已赴立法院了解詳情。

陳素月辦公室22日傳出一名助理昏倒於國會研究室，上午8時被辦公室同事發現倒臥於地上，經聯繫立法院中興大樓櫃檯後，立法院醫護室隨即為該名陳姓助理進行CPR急救，並將該助理送往台大醫院急救，救護人員抵達立法院中興大樓時全身穿著防護衣等防疫裝備，也引起不少的助理注意。

▲立委陳素月助理倒研究，送醫不治警方到場。（圖／記者屠惠剛攝）



陳素月受訪時證實，稍早聽到這個消息後感到非常震驚與不捨，這名男助理到辦公室服務的時間雖然沒有很長，但態度非常認真與認真，非常積極於協助她在立法院的問政，所以感到非常不捨。

不過由於陳素月所屬為交通委員會，今日交通委員會安排至台南進行考察，因此她本人目前並不在立法院內，陳素月表示，雖然她目前還無法對此回應，不過人已在趕回台北的路上。

立法院稍早也證實，陳素月辦公室一名助理在早上8點40分進入辦公室後，發現辦公室的陳姓同仁倒臥在地上，經聯繫立法院中興大樓櫃台後，立法院醫護室同仁隨即進入辦公室為陳姓助理進行CPR急救，隨後救護車抵達後，已將該助理送往台大醫院，並聯繫家屬前往。至於病情與發生原因還需進一步了解。

立法院國會助理工會也發出聲明，表示現正積極進行瞭解中，助理工會除深感遺憾與惋惜，並對逝者家屬及陳素月國會辦公室同仁表示慰問之意，後續治喪及相關事宜將盡力協助，也請全體國會助理同仁，注意身體健康。助理工會也呼籲，立法院應多加重視國會助理健康之維護，儘速建立完善的員工健康檢查制度。

▼立委陳素月助理倒研究，送醫不治警方到場。（圖／記者屠惠剛攝）



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