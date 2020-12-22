小貨車救左轉騎士自撞騎樓水泥柱　車頭變深V...19歲駕駛遭夾困

▲小貨車駕駛為閃避左轉機車，不慎自撞民宅受困車內，消防人員使用破壞器材後，才將邱男脫困送醫。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

苗栗縣公館鄉玉谷村，21日下午6時許發生小貨車自撞民宅事件；1名邱姓小貨車駕駛（19歲）載著女性友人，行駛在苗25線時，為閃避同向準備左轉的機車，不慎失控自撞民宅騎樓的水泥結構柱，造成駕駛受困車內，經消防人員搶救後送醫就治，而一旁友人則自行脫困，至於詳細肇事原因，尚待調查中。

苗栗縣消防局表示，21日下午6時25分接獲通報，玉谷村160之1與苗25線巷口發生車禍，立即出動前往救援；抵達時現場共2名傷者，其中1名女子意識清楚已自行脫困，另1名邱姓駕駛則夾困於駕駛座内意識不清，消防人員立即運用破壞器材將車體撐開，營造救援空間順利將患者脫困，救護人員並予包紮止血，就近送醫。

▲▼小貨車自撞民宅後，車頭扭曲變形，擋風玻璃也碎裂一地，所幸沒有波及屋內民眾。（圖／記者黃孟珍翻攝）

目擊民眾表示，這輛小貨車原本行駛在苗25線道路上，正準備超越前方機車時，正好機車在路口準備左轉，小貨車從後方閃避不及，直接衝撞上轉角民宅，而19歲的邱姓駕駛則雙腳卡在方向盤下無法動彈，所幸當時屋外沒有人，才未釀成更大的傷害。經警方施以酒測後，邱男並無酒精反應，至於詳細責任歸屬，還需警方釐清當中。

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