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桃園男纏已婚女...怨「賴不已讀」　嗆傳嘿咻照「給妳所有朋友」

▲桃園市吳姓男子與已婚女友婚外情，2018年因感情糾紛發生口角，竟連續揚言將公布其裸照與性愛照片。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

▲桃園市吳姓男子與已婚女友婚外情，2018年因感情糾紛口角，竟揚言將公布她裸照與性愛照。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市吳姓男子2018年與已婚女子婚外情，後來因感情糾紛口角，女子欲求去，引發吳不滿恐嚇「若不與我同居，將公布裸照與性愛照片」，甚至連續對她家人透過Line發送恐嚇訊息；吳男在檢方偵訊時坦承有此言論，但辯稱不知此為恐嚇行為，檢方偵結依恐嚇危害安全罪嫌向桃園地院聲請簡易判決處刑。

檢警調查，42歲吳姓男子與已婚女子婚外情，2018年間4月1日，2人口角，同日晚間7時30分，吳男在其龜山區租屋處向女子恫嚇「若不與我同居，就要公布裸照與性愛照」，女方因此有意求去，並在Line封鎖吳男帳號。

2019年8月24日起吳男查出女子帳號與躲藏處後，連續對其發送「妳要逼我嗎…我乾脆把做愛照片，傳給妳先生，給他機會去告我們」、「是妳賴不已讀，別怪我傳我們做愛照片，講給妳所有朋友聽…妳真的要跟我鬥，妳鬥不過我…」等恐嚇訊息，女子不堪其擾且心生畏懼，遂報警提告。

吳男在檢警偵訊時坦承上述言行，但辯稱不知此為恐嚇行為；女子則提供吳在Line對話截圖翻拍照片佐證，檢方認為吳辯詞不足採信，犯行明確應勘認定，因吳於5年內故意再犯屬於累犯，偵結依恐嚇危害安全罪嫌向地院聲請簡易判決處刑。

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