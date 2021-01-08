桃園惡女「點餐不取」還暴打熊貓　男友加碼肉搜狂譙再逼道歉

▲桃園市藍姓女子去年5月向粉紅熊貓外送平台訂餐，李姓外送員送達時，藍女遲未下樓取餐，2人發生口角後，藍女竟出手毆打李頭部，還向男友告狀並肉搜要求公開道歉。（資料照／記者林敬旻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市藍姓女子去年5月上午向外送平台訂餐，李姓熊貓外送員送達時，藍女取餐卻姍姍來遲，李男抱怨幾句雙方發生口角，藍女竟徒手敲打李男頭部，導致其頭部外傷與頭暈，事後李男原本息事寧人不想追究，但藍女事後向男友告狀，男友肉搜要求李公開道歉，李一氣之下驗傷提告，桃檢8日偵結依傷害罪嫌向地院聲請簡易判決處刑。

檢警調查，21歲的藍姓女子，去年5月2日上午透過熊貓外送平台訂餐，上午10時52分李姓外送員送餐抵達藍女位於中壢區中正路訂餐地點，因藍女住家附近是紅線無法停車，李要求藍女自行下樓取餐，但等了許久藍女仍未取餐，因此打了2次電話催趕。

藍女現身後與李起爭執，過程中藍女突然爆怒，出手朝李男頭部拍打，導致李頭部外傷與頭暈等症狀，藍女隨即付款離去，李男本來想息事寧人，未料，藍女後來向男友告狀，其男友上網肉搜李男，還在李男臉書上留言辱罵三字經並要求公開道歉，李盛怒之下到醫院驗傷提告。

藍女在檢警偵訊時坦承犯行，也承認有出手毆打李男，檢方偵結依傷害罪嫌向地院聲請簡易判決處刑。

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