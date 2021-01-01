桃園男低溫暈倒電梯口　警送醫救回送妻「新年最好禮物」

▲桃園市平鎮區廖姓男子31日跨年夜突然暈倒在社區電梯口處，消防人員據報緊急量測血壓並送醫急救。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市平鎮區廖姓男子跨年夜返家時，突然在大樓電梯口前暈倒昏迷不醒，嚇壞社區居民，警方與消防人員據報趕來，發現廖男衣著單薄且臉色蒼白，經拍打呼叫均無反應，還好送醫途中警方順利聯絡其家人到醫院，廖男經過醫療救治後挽回一命，妻子感謝警方與消防人員及時搶救，直呼是「2021新年最好的禮物」。

平鎮警分局宋屋派出所副所長曾偉龍指出，住在平鎮區興華街的46歲廖姓男子，31日下班返家途中，疑似因血糖過低，暈倒在大樓電梯門口，路人發現後趕緊打電話報警，巡邏員警陳馗元、王鈞民接獲報案趕抵現場，發現廖男臉色慘白且神智不清，員警如何呼喊、拍打均無反應，立即通知消防局救護人員到場協助送醫。

▲桃園市平鎮區廖姓男子31日跨年夜突然暈倒在電梯口，妻子感謝員警及時送醫。（圖／記者沈繼昌翻攝）

因廖男身上未帶手機與證件，詢問大樓其他住戶也表示未曾見男子，因無法查明男子身份，員警發現樓梯間掉落一張某建設公司的工作證，循線撥打電話查詢後，總算確定出是廖姓男子身份，請公司立即聯絡家人到醫院。

男子的家人趕抵醫院，所幸經過醫護人員急救後恢復意識，家人見到廖男平安無恙，除頻頻向員警道謝，妻子解釋，員警稍早敲門的那戶就是廖男住家，因為她與小孩等待先生下班一起跨年，卻不小心睡著，沒聽到員警敲門聲，幸好廖男福大命大，有善心員警、消防人員與熱心民眾相助，否則後果不堪設想，也直呼是「2021新年最好的禮物」。

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