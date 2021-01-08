屏東雙流食蟹獴跑遊客區覓食　林管處：民眾切勿遺留食物或餵食

▲屏東森管處籲請民眾到雙流遊樂區不要餵食干擾食蟹獴或其他動物。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

最近來雙流森林遊樂區的遊客增多，亂丟垃圾、廚餘的情形也變多，導致食蟹獴及其他野生動物頻繁出沒在遊客活動的區域覓食，與民眾的距離愈來愈近，威脅生態。

▲▼食蟹獴可愛模樣、屏東林管處製作不能餵食野生動物圖表。

民眾也許納閃，野生動物好可愛，為什麼不能餵食呢？屏東林管處表示，野生動物的身體、器官構造與人類不同，所以人類食物會對牠們的健康造成很大的傷害，也會降低警覺性，甚至主動接近。

該林管處指出，其實，野生動物不需要人類的餵食，就能在大自然中存活，人類的餵食，反而還會使他們失去生存的本能，影響原有的生活型態及食物鏈造成失態失衡，引發更多問，且這種行為觸犯「野生動物保育法」，若經查證屬實，可是會挨罰的，籲請民眾注意。

林管處說，走入大自然，與野生動物保持適當的距離，是愛護及保護它，最好的方式。每個無惡意的干擾行為，都可能造成野生動物們莫大的傷害，別讓自己成為加害者。

食蟹獴 Herpestes urva，俗名棕簑貓，科名獴科，屬於保育珍貴稀有野生動物，體長約36~47公分，尾長約16~28公分，因喜食螃蟹而得名，又因外形像披著一件簑衣，故俗稱棕簑貓。

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