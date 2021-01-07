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基隆正義哥翻帳單「寄垃圾給原主」　違反個資？律師給答案

▲▼外木山棄置垃圾。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲民眾在基隆外木山亂丟垃圾，被翻找出帳單地址寄回。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者劉昌松／台北報導

基隆正義哥受不了民眾亂丟垃圾，翻出垃圾中的帳單寄回「物主」，引起刺探蒐集個資的疑慮，但律師李尚宇認為，民眾隨處丟棄垃圾，應可預期會被人撿走，正義哥翻垃圾目的並非獲取不法利益或損害他人利益，且沒有「開拆信封」的行為，應無觸法問題。

李尚宇指出，《個人資料保護法》立法目的是「規範個人資料之蒐集、處理及利用，以避免人格權受侵害，並促進個人資料之合理利用」，罰則明訂「意圖為自己或第三人不法之利益或損害他人之利益」，而任意蒐集、處理及利用他人個資，可處5年以下徒刑，得併科1百萬元以下罰金。

依照新聞報導，亂丟垃圾的民眾應該知道，該處地點並非合法垃圾集中處所，可以預期垃圾會被人翻動或撿走，如果有覺得重要的東西，也應該會先自行銷毀、嘎碎等處理，而高雄正義哥因看不下環境髒亂，想把垃圾寄回讓民眾感受雜亂，目的並非獲取利益或損害他人利益，應不至於觸犯《個資法》。

李尚宇表示，翻查帳單的行為，另外還有可能觸犯《刑法》妨害秘密罪，但與這起個案最接近的犯罪態樣，是可處拘役或9千元以下罰金的「無故開拆或隱匿他人之封緘信函、文書或圖畫」，而報導中的正義哥似乎也沒有「開拆信封」行為，也無違法問題。

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