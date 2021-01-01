　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

連鎖便利商店垃圾新措施元旦上路　首日抽查狀況良好

▲台南市連鎖便利商店垃圾委外清運、隨袋徵收新政策，元旦上路首日，環保局長謝世傑率員到8大連鎖便利商店抽查。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市連鎖便利商店垃圾委外清運、隨袋徵收新政策，元旦上路首日，環保局長謝世傑率員到8大連鎖便利商店抽查。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市連鎖便利商店垃圾委外清運、隨袋徵收新政策，元旦上路首日，環保局出動130人到8大連鎖便利商店抽查。絕大多數店家狀況良好，總計抽查210家門市，僅3件違規，都已立即改善，環保局強調，未來會持續稽查，一旦查獲違規都會依規定裁罰。

▲台南市連鎖便利商店垃圾委外清運、隨袋徵收新政策，元旦上路首日，環保局長謝世傑率員到8大連鎖便利商店抽查。（圖／記者林悅翻攝，下同）

元旦一大早環保局即展開抽查，環保局長謝世傑及副局長陳幸芬等主管也加入抽查行列。130人兵分多路到東區、中西區、永康區、官田區、六甲區等的連鎖便利商店，檢視委外清運的店家是否有清除合約書、隨袋徵收的店家垃圾桶內放置的垃圾袋，是不是合格的專用垃圾袋。查有3家違規店家，東區的7-11、安平區的全家各有一家，以及仁德區的萊爾富。

環保局指出違規情形如下：東區7-11、安平全家：應該委託清運，但卻拿垃圾欲丟入環保局垃圾車；仁德萊爾富：未購買專用垃圾袋，垃圾桶未使用專用垃圾袋，經通知總公司，此家門市下午已完成改善。首日違規均予勸導改善，但會持續追蹤，再犯會開罰。

部分店家訝異環保局第一天就出動稽查，以為隔一、二天才會行動。稽查過程中發現有零星店家試圖偷渡，丟垃圾時刻意不穿制服，被眼尖的清潔隊員當場抓包，除拒收外並做成記錄。也有委外的店家反應委外要付費，而現行又是「隨水費徵收一般廢棄物清除處理費」，似乎重複付費，經環保局解釋，可以申請免隨水費徵收清潔費後都能釋懷。

元旦當天收運家戶垃圾的清潔隊員，都特別注意未委外清運之連鎖便利商店丟出的垃圾是否都裝於專用垃圾袋，對未用專用垃圾袋者採取拒收退運、記錄違規行為。

▲台南市連鎖便利商店垃圾委外清運、隨袋徵收新政策，元旦上路首日，環保局長謝世傑率員到8大連鎖便利商店抽查。（圖／記者林悅翻攝，下同）
環保局統計，全市有八大品牌連鎖便利商店，共計827家。669間店家委外清運垃圾，158家隨袋徵收。環保局表示，應委託清運而未落實者，或未依規定使用專用垃圾袋，將處以1200至6000元罰鍰。另外，原同意使用專用垃圾袋一年內違規2次，將停止收運。

「台南市連鎖便利商店一般廢棄物分類、排出規定、清除方式及處理場所」110年1月1日公告生效，除偏遠地區且家數較少的超商，可向環保局備報使用專用垃圾袋外，其他一律委外清運。

▲台南市連鎖便利商店垃圾委外清運、隨袋徵收新政策，元旦上路首日，環保局長謝世傑率員到8大連鎖便利商店抽查。（圖／記者林悅翻攝，下同）

環保局表示，台南市8大連鎖便利商店共827家門市，每月垃圾量約400噸。垃圾稽查曾發現部分商店，未確實做好資源回收。此一新措施將有助於垃圾源頭減量、促進資源回收，預估全市連鎖便利商店每月可增加40噸的回收物，較原回收量130噸成長約三成，廚餘回收量也會增加。

超級神水、經典不敗
 

ET快訊
抽屜找到「三倍券價值全歸0」她崩潰　內行曝2管道有解
南橫公路嚴重自撞！3人慘卡車內　「1死2命危」搶救中
又有冷氣團！下波急凍時間點出爐
新婚3天自爆懷孕2月…18年來還只給丈夫吃白飯！2子出招奪她

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

墾丁觀光半潛艇觸礁坐灘　8人受困海上海巡即刻救援

怕萊豬吃下肚！彰化民眾指定買溫體肉　灌香腸、醃豬肉準備過年

聲音照相1日正式啟動　遏止高噪音車輛擾寧

連鎖便利商店垃圾新措施元旦上路　首日抽查狀況良好

發票中獎PO網分享喜悅竟遭冒領　北區國稅局：移送檢調

民宅前大聲爭吵遭勸離生怨！花蓮男持利器攻擊屋主頭臉　警定對象

桃園2公園地下停車場　元旦起收費營運...提供免費充電服務

桃園男低溫暈倒電梯口　警送醫救回送妻「新年最好禮物」

寒天暖愛　台東警方與企業攜手：1200件保暖衣護弱勢

崑山科大節能成效佳　獲頒台南市「節能標竿」獎

Sandy不滿聖誕禮物「鹿希派年尾還惹我」　爆吳宗憲「身上有味道」：而且衣服都皺的！

勝訴謝和弦、莉婭獲賠120萬！　Keanna連PO「12個驚嘆號」發聲了

6縣市跨年晚會取消進場改直播　北市有變數？柯文哲：31日宣布

張惠妹《真實》回憶殺全場大合唱　《連名帶姓》12首情歌組曲聽到哭

高雄傳槍響！嫌拒檢衝撞副所長 警開11槍阻攔「後座乘客中彈亡」

田馥甄打頭陣！北市跨年晚會開始　現場人數僅約4千人

張惠妹台東開唱：歡迎光臨我的烏托邦！　《古調》開場...飆唱《當我開始偷偷地想你》

黃明志《漂向北方》feat.Gail　短裙辣妹現身陪唱「台北觀光主題曲」

林宥嘉2歲兒酷比唱《說謊》　奶音「最後一句一起唱吧」融化惹～

邊撸邊唱歌！觸發貓咪隱藏技能　仰頭完美和音「喵～嗚」笑翻眾人

墾丁觀光半潛艇觸礁坐灘　8人受困海上海巡即刻救援

怕萊豬吃下肚！彰化民眾指定買溫體肉　灌香腸、醃豬肉準備過年

聲音照相1日正式啟動　遏止高噪音車輛擾寧

連鎖便利商店垃圾新措施元旦上路　首日抽查狀況良好

發票中獎PO網分享喜悅竟遭冒領　北區國稅局：移送檢調

民宅前大聲爭吵遭勸離生怨！花蓮男持利器攻擊屋主頭臉　警定對象

桃園2公園地下停車場　元旦起收費營運...提供免費充電服務

桃園男低溫暈倒電梯口　警送醫救回送妻「新年最好禮物」

寒天暖愛　台東警方與企業攜手：1200件保暖衣護弱勢

崑山科大節能成效佳　獲頒台南市「節能標竿」獎

新的一年到來！中職展開春訓　富邦悍將最早開訓

墾丁觀光半潛艇觸礁坐灘　8人受困海上海巡即刻救援

老爸FB突喊美女！她傻眼急叩「留言秒被刪光」　真相笑噴網

《還珠》第一代紫薇？林心如微醺翻白眼：我演爾康啦

2021年一個亞洲各自精彩　投信：北亞受惠科技浪潮、南亞經濟強勁復甦

獨／6煞跨年夜闖泰國蝦餐廳討債！離職員工害慘老闆　3人爆頭濺血

用印表機＋2小時打造「Lexus超跑」！LFA問世10周年免費下載中

愛妻照顧岳父「勤跑養老院」讚服務超棒　他好奇跟去驚覺綠了！

昨晚跨年太嗨？花蓮小黃狗「宿醉路倒」臉超茫　他笑：大家都在看

經典配料一次吃！必勝客打造「部隊鍋比薩」　放滿五花肉、韓式泡麵

21歲女開車和閨蜜玩命自拍　鏡頭拍下她死前最後驚恐表情

地方熱門新聞

安心亞麗寶陪跨年倒數　入場1小時僅1千多人

彰化跨年熱度不減　圍觀民眾嗨爆

少女時代孝淵群星齊聚台南線上跨年

高雄跨年不開！民搭遊艇「經過」聽歌

2021劍湖山摩天跨年人數創新低

無人機表演陪觀眾一起倒數跨年！

發票中獎PO網分享喜悅　竟遭冒領

雲林「High翻西螺跨年晚會」　改線上直播

經窮到沒錢回家鄉！她連結屏東四川美食

「跨百光年」改直播　歌迷管制區外聽歌！

男跨年夜低溫暈倒電梯口　警及時送醫救回

取消跨年演唱會　黃偉哲曝2原因

基隆跨年　林右昌與麋先生合唱「再出發」迎2021

台南跨年晚會明星藝人賣力演出

更多熱門

相關新聞

郭台銘元旦送你「5千萬」　網友喊「沒4千萬別出門」

郭台銘元旦送你「5千萬」　網友喊「沒4千萬別出門」

鴻海（2317）創辦人郭台銘今（1）日下午透過臉書和通訊軟體LINE，祝福網友新年快樂，並請大家2021年收下郭台銘的「5千萬」，而網友則在郭台銘的臉書留言，強調感謝郭董的「5千萬」，並紛紛送上自己的祝福，更有網友直接喊說「天寒地凍，疫情尚未完全樂觀，沒4千萬不要出門」。

霸王寒流狂襲58hrs　全台50人撐不過跨年亡

霸王寒流狂襲58hrs　全台50人撐不過跨年亡

新年到！共機元旦擾台入侵我西南空域

新年到！共機元旦擾台入侵我西南空域

國民黨肯定蔡英文拋兩岸對話

國民黨肯定蔡英文拋兩岸對話

元旦砸車玻璃灑黑漆　車主傻眼：沒結怨

元旦砸車玻璃灑黑漆　車主傻眼：沒結怨

關鍵字：

便利商店垃圾新措施元旦上路

讀者迴響

熱門新聞

快訊／五月天開唱「警方突帶離歌迷」！　相信音樂認：疑似自主健康管理者

女兒討吃薯條「下秒外送抵達」　媽衝房間傻了

五熊驚喜宣布結婚！「感謝主，我是張太太」

快訊／D社拍到了！玄彬❤孫藝真戀愛是真的

張惠妹唱一半突道歉：我不是故意的　7萬人心疼打氣

提款遭陌生人狂盯！轉頭罵「沒禮貌」結局尷尬了

即／自主管理者聽五月天跨年　市府證實

天菜前男友突現身婚禮！23歲新娘崩潰「當場哭暈」

快訊／玄彬認愛孫藝真！

台南跨年開場意外！主持人竟2缺一

快訊／高中生烤肉等跨年　抬起頭…驚見屍體嚇到尖叫！

邵雨薇躺吳慷仁懷：Love You　認愛後首PO閃照

準備追雪！又濕又凍強烈冷氣團下周到　最低溫時間出爐

胡瓜大喊：後面的朋友！鏡頭一轉網笑瘋

3.8萬人high翻台北跨年　醫推測2種結局…網一面倒認同

更多

最夯影音

更多
Sandy不滿聖誕禮物「鹿希派年尾還惹我」　爆吳宗憲「身上有味道」：而且衣服都皺的！

Sandy不滿聖誕禮物「鹿希派年尾還惹我」　爆吳宗憲「身上有味道」：而且衣服都皺的！
勝訴謝和弦、莉婭獲賠120萬！　Keanna連PO「12個驚嘆號」發聲了

勝訴謝和弦、莉婭獲賠120萬！　Keanna連PO「12個驚嘆號」發聲了

6縣市跨年晚會取消進場改直播　北市有變數？柯文哲：31日宣布

6縣市跨年晚會取消進場改直播　北市有變數？柯文哲：31日宣布

張惠妹《真實》回憶殺全場大合唱　《連名帶姓》12首情歌組曲聽到哭

張惠妹《真實》回憶殺全場大合唱　《連名帶姓》12首情歌組曲聽到哭

高雄傳槍響！嫌拒檢衝撞副所長 警開11槍阻攔「後座乘客中彈亡」

高雄傳槍響！嫌拒檢衝撞副所長 警開11槍阻攔「後座乘客中彈亡」

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲年度清倉下殺優惠！

寵物雲年度清倉下殺優惠！

錯過再等一年【年度清倉】寵物雲商城限時專區優惠5折！全館結帳再88折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面