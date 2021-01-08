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大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

疫情衝擊　陸網瘋傳「全國快遞下週停運」

▲▼大陸快遞貨運公司。（圖／CFP）

▲大陸網站瘋傳下週起快遞停運。（圖／CFP）

記者曾俊豪／綜合報導

大陸國家衛生健康委公布《截至1月7日24時新型冠狀病毒肺炎疫情最新情況》，境內擔任新增53例確診病例，其中有33例集中在河北省。鑑於多地出現疫情，一張「全國快遞停運時間表」在大陸網站流傳，對此，陸媒向各大物流業者查證，均表示無此事，春節也不打烊。

《廣州日報》記者向順豐、德邦、圓通等多家快遞公司求證，對方均表示沒收到停發指令，且在廣州一切快遞服務如常。

當地順豐物流負責人指出，即使在去年疫情最嚴峻的時候，作為最重要的民生服務之一的快遞都沒有停頓，現在則更不可能停頓。

▲▼河北省石家莊市疫情。（圖／路透社）

▲河北省石家莊市疫情嚴峻。（圖／路透社）

另一家業者德邦則回應，會以郵管局的官方通知為準，而目前沒接到需要停發的通知，暫時正常運行，「快遞員全部都做核酸檢測，並對網點進行消毒，全力做好防疫工作。」

不過，另一家業者極兔快遞回應，為配合防疫要求，暫停在河北石家莊市、邢台市的快件收寄和派送， 恢復時間暫時沒有通知。

由於河北現階段疫情嚴重，多地近日倡導在外人員春節不要返鄉，就地過年。以邱縣為例，當地疫情防控領導小組辦公室提出，「來（返）邱人員必須報備」，並倡導「在外人員非必須不回來，待明年春節後春暖花開的適宜時節，再返鄉再相聚」。

 
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