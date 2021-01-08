恐怖！超市「整片牆」突坍塌　顧客慘被壓倒...淹沒在廢墟中

▲倒塌前還有不少民眾在超市內購物。（圖／翻攝自新浪新聞，下同）

實習記者高琳景／綜合報導

超市逛到一半，牆面竟突然倒塌，恐怕會造成心理陰影。大陸江西一間超市近日發生一起牆面倒塌事件，整間超市瞬間宛如廢墟，不僅造成架上商品全毀，甚至還波及到購物的民眾，把他們壓在廢墟當中。

綜合陸媒報導，事件發生在6日下午4點20分左右，江西南昌一間名叫「旺中旺」的超市發生坍塌驚險意外。從影片可以看到，事發當時超市內有不少民眾在選購商品，但突然架上的瓶瓶罐罐突然開始往下掉落，有顧客發現到不對勁，但一時還沒會意過來是怎麼一回事，這時突然整面牆直接坍塌了下來，導玫致架上的商品全部掉落，牆面更壓到旁邊的貨物架，整間超市瞬間變成一座廢墟。不少顧客因閃避不及，全淹沒在一片廢墟當中。

▲有顧客發現到不對勁，但一時還沒會意過來是怎麼一回事。

▲▼顧客走避不及，整片牆瞬間坍塌。

▼牆面更壓到旁邊的貨物架，整間超市瞬間變成一座廢墟。

報導指出，坍塌原因是超市隔壁正進行拆除作業，被拆除的建築倒塌砸到超市外牆所致。目擊民眾則指出，倒塌發生時發出了巨大聲響，「就像地震一樣」。不過，雖然監視器顥示，事發時有不少顧客受到波及，但消防單位事後證實，只有一名老人被壓，傷者隨後被救車送走，並無人員死亡。相關單位第一時間也迅速展開救援工作，目前後續處理及調查工作仍在進行當中。

▲一名老人被壓受傷。（圖／翻攝自《大江網》）