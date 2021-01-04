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火葬場屋頂突崩！水泥板下露出屍堆　「手腳全折歪」25人共赴黃泉

▲▼印度穆拉德納加爾地區火葬場坍塌意外。（圖／翻攝自Twitter／@aaryamonika）

▲印度北方邦火葬場發生坍塌意外，已有25人於瓦礫堆中喪生。（圖／翻攝自Twitter／@aaryamonika）

記者張寧倢／綜合外電報導

印度北方邦穆拉德納加爾地區（Muradnagar）火葬場3日發生屋頂倒塌意外，死亡人數攀升至25人，另有17人受傷，多數罹難者都是來參加喪禮的親朋好友。家屬目睹親人遺體被鋼筋水泥無情碾壓，不禁悲痛抗議，要求政府支付150萬盧比（約新台幣57.7萬元）的賠償金。

綜合印媒《今日印度》與《Times Now》報導，事發當天約有50至60人在現場參加賈拉姆（Jai Ram）的喪禮，就在火葬場的牧師即將進行火化後的儀式時，整片屋頂瞬間坍塌。倖存者帕爾（Krishan Pal）表示，包含家屬與躲雨的人都被埋進廢墟，「我當時站在外面，所以我只有一半的身體被壓住。」

●以下畫面可能令人不適，觀看前請仔細斟酌。

報導指出，家屬指控，不僅醫療設施不足，當局處理態度也相當冷漠，「建築是1、2個月前才建造的，卻在第一場雨之後就倒塌，應該馬上把承包商關進監獄。」大批罹難者家屬與民眾上街抗議，要求政府分別支付給傷者家屬100萬盧比（約新台幣38.5萬元）、死者家屬150萬盧比，並提供工作保障。

警方4日上午逮捕3人，包括初級工程師Chandra Pal、主管Ashis與市行政長官Niharika Singh，另一名被告承包商Ajay Tyagi仍然在逃。北方邦當局指出，將向每位死者家屬提供20萬盧比（約台幣7.6萬元）的財政援助。印度總理莫迪（Narendra Modi）也在推特發文對罹難者表達哀悼，同時希望傷者盡快康復。

▼印度穆拉德納加爾地區救難隊出動搜救犬，找尋可能的生還者。（圖／翻攝自Twitter／@VasantPawade）

▲▼印度穆拉德納加爾地區火葬場坍塌意外。（圖／翻攝自Twitter／@VasantPawade）

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