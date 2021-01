火葬場屋頂突崩！水泥板下露出屍堆　「手腳全折歪」25人共赴黃泉

▲印度北方邦火葬場發生坍塌意外,已有25人於瓦礫堆中喪生。(圖/翻攝自Twitter/@aaryamonika)

記者張寧倢/綜合外電報導

印度北方邦穆拉德納加爾地區(Muradnagar)火葬場3日發生屋頂倒塌意外,死亡人數攀升至25人,另有17人受傷,多數罹難者都是來參加喪禮的親朋好友。家屬目睹親人遺體被鋼筋水泥無情碾壓,不禁悲痛抗議,要求政府支付150萬盧比(約新台幣57.7萬元)的賠償金。

綜合印媒《今日印度》與《Times Now》報導,事發當天約有50至60人在現場參加賈拉姆(Jai Ram)的喪禮,就在火葬場的牧師即將進行火化後的儀式時,整片屋頂瞬間坍塌。倖存者帕爾(Krishan Pal)表示,包含家屬與躲雨的人都被埋進廢墟,「我當時站在外面,所以我只有一半的身體被壓住。」

●以下畫面可能令人不適,觀看前請仔細斟酌。

報導指出,家屬指控,不僅醫療設施不足,當局處理態度也相當冷漠,「建築是1、2個月前才建造的,卻在第一場雨之後就倒塌,應該馬上把承包商關進監獄。」大批罹難者家屬與民眾上街抗議,要求政府分別支付給傷者家屬100萬盧比(約新台幣38.5萬元)、死者家屬150萬盧比,並提供工作保障。

Visuals



FAMILIES of the deceased in #Muradnagar tragedy have blocked & started protesting on Ghaziabad-Meerut Highway with the mortal remains of the deceased.



Demands :



COMPENSATION - 10-15 LAKHS

GOV JOBS FOR FAMILIES

STRICT ACTION ON CULPRITS@dm_ghaziabad pic.twitter.com/PXNjHO8opq