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敲開雞蛋「炸滿鮮紅蛋白」　她堅持煎熟嚇壞！內行解惑：不能吃

▲▼買到血蛋（圖／翻攝我愛全聯好物老實說）

▲原PO買到血蛋！（圖／翻攝我愛全聯好物老實說）

網搜小組／劉維榛報導

一顆雞蛋中約含7克蛋白質，能提供人體所需要的8種氨基酸！不過有女網友透露，日前想煎蛋來吃，卻發現蛋白呈現「鮮紅經血」狀態，煎熟後，蛋白變成褐色固體，嚇得原PO直呼不敢吃。結果照片曝光後，有內行急勸，「這個是月經蛋，不能吃！」

一名女網友在臉書《我愛全聯-好物老實說》表示，昨（28）日在超市買生雞蛋，結果敲開外殼，發現整顆蛋呈現鮮紅色，嚇得原PO不知所措，「我也不敢吃就是了，忘了是哪一個品牌的蛋，因為我都混著買，這顆蛋的外殼是褐色的...」

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就怕買到劣質蛋，原PO趕緊上網爬文，答案長知識了，「雞在產卵的過程中，卵黃進到了輸卵管當中。」總而言之，就是血管破了，血液流入蛋清中，才出現了血紅色的蛋清，「出現的機率是極小的」。

雖然雞蛋仍可以食用，但原PO帶著實驗精神，嘗試把血蛋給煎熟，可見蛋白變成褐色，蛋黃有深紅血絲，詭異的外觀讓人看了食慾全消，原PO也苦笑直呼，「我不敢吃啊～」

▲▼買到血蛋（圖／翻攝我愛全聯好物老實說）

▲原PO把血蛋給煎熟，成品更傻眼了！（圖／翻攝我愛全聯好物老實說）

文章曝光後，也引來3千多名網友朝聖，「不知道有沒有血腥味」、「好像月經」、「去買樂透」、「母雞表示很痛」、「應該是今天吃了紅色火龍果」、「很補滿滿鐵蛋白」。

不少苦主分享，「上月在也買過，蛋打在碗裏，嚇了一跳立馬丟掉」、「我也遇過，但不是全聯買的，也是不敢吃」、「遇過一次，整鍋泡麵拜拜」、「我有打開過這種蛋，一周內發生超嚴重車禍XD」、「我煮玉米濃湯時，蛋都直接打在湯裡，以後不敢了」、「我也遇見過，之後我都會一顆確認後，再打一顆先打再碗裡」。結果留言串中，也釣出達人解釋「這個是月經蛋，不能吃，以前在雞蛋場上班過」。

查詢中華民國養雞協會官網，指出「萬一家庭回來蛋中，混有一枚血斑或肉塊蛋，只要將血斑或肉塊剔除，整個蛋仍然可吃，惟若血斑或肉塊大小超過0.3cm，或擴散於蛋白則不適食用。」

▼內行建議別吃！（圖／翻攝我愛全聯好物老實說）

▲▼買到血蛋（圖／翻攝我愛全聯好物老實說）

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