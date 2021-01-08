新加坡內閣第一人！總理李顯龍接種新冠疫苗　嗨喊：完全不會痛

▲新加坡總理李顯龍率先接種新冠疫苗。（圖／李顯龍臉書）



記者張方瑀／綜合外電報導

新加坡總理李顯龍8日上午率先施打新冠疫苗，成為星國內閣中首位接種的成員。李顯龍向媒體表示，注射疫苗是無痛、有效且非常重要的；目前政府已經準備好足夠的疫苗量，希望可以在秋天之前，讓全體新加坡國民接種。

綜合外媒報導，現年68歲的李顯龍8日上午11時左右，在新加坡中央醫院接種新冠疫苗，並在休息30分鐘後接受媒體訪問。他表示，注射疫苗是無痛、有效且非常重要的，「沒有任何感覺，因為疫苗的針很細，注射時完全不會注意到。」

李顯龍強調，目前政府已經準備好足夠的輝瑞新冠疫苗，希望可以在秋天之前，讓全體新加坡國民接種，「它會讓我們更安全，也會讓你跟你所愛的人更安全，所以當你得到它時，請好好地收下它。」

新加坡是首個獲得輝瑞疫苗的亞洲國家，去年12月30日讓國家傳染病中心的40名員工優先施打；消息指出，莫德納（Moderna）疫苗與北京科興生物製品公司（Sinovac Biotech）的疫苗，將會在未來幾個月內送達，屆時國民將隨機施打，無法指定廠牌。

Was at Singapore General Hospital this morning to take a look at the start of COVID-19 vaccinations for healthcare... 由 Lee Hsien Loong 發佈於 2021年1月7日 星期四

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