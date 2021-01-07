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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

國民黨「青年參政七號角」登場　瞄準2022市議員戰場

記者徐政璿／台北報導

國民黨備戰2022，青年部發動「參政七號角」，不少年輕幕僚有意參選民代，目前名單包含國民黨青年部副主任詹為元、國民黨前青年團長蕭敬嚴、田方倫，以及連勝文辦公室發言人錢震宇、朱立倫發言人淩濤、羅智強助理楊植斗、智庫副執行長黃心華等7人

國民黨智庫去年12月公布民調，國民黨支持度為19%、民進黨22.6%、台灣民眾黨7.4%、時代力量3.9%，但中立及無反應的比例則高達45.8%。其中，中立選民則大幅增加，在20到39歲的族群趨勢最明顯，國民黨則穩居青年支持的第二大黨。

所謂七號角，不只包含擬參選的7名青年，更納入了7個青年政策面向，分別如下：

第一號角－「民主扎根」：全國30場營隊、沙龍，對所有中華民國派青年敞開大門，廣納所有對公共事務與改變國家未來的有志之士。

第二號角－「青年做伙」：針對在營隊、沙龍表現優異學員，組成工作坊，針對國政與地方願景進行研習，凝聚地方青年，組成有議題攻防能力的青年團伙。

第三號角－「青力升級」：針對在工作坊表現優異的夥伴，協助新媒體經營與媒體曝光，並從其中海選優異者成為青年部副主任，打造有戰力的藍營新KOL。

第四號角－「脫穎而出」：制定有助於黨內青年參選的制度規章，包括青年加權、席次N＋1，甚至是參考民進黨的艱困選區挑戰制，提升青年挑戰初選的意願與成功率。

第五號角－「青年後盾」：提出初選納入《政治獻金法》的法案，讓青年參選所有公職，都能在初選時徵募政治獻金，提升青年面對有資源之現任者的競爭性。

第六號角－「王牌投手」：降低投票年齡，讓更多年輕世代可以擁有投票權，改變政治；並推動「通訊投票」的修法，讓漂流在望的百萬青年，即使礙於生活因素漂流在外，也能透過公民權行使，改變家鄉的政治生態。

第七號角－「參政PLUS」：全面降低參選的年齡，打破過去年齡的硬性天花板，讓青年對高階公職也有想像力，從而總體降低台灣政治人物的平均年齡，讓只有天空才是青年參政的極限。

▲▼蕭敬嚴,林家興,田方倫,錢震宇。（圖／翻攝雲端最前線）

「這個壓力是來自於期待跟責任」，蕭敬嚴分享，當大家知道自己有意參選後，很多人來關心可能的選區，而自認比較特別、幸運，過去有較多黨的歷練，「所以既然要選，我們就應該去挑更有挑戰性的地方去選」。他接著說，至於是否已鎖定哪個艱困選區或其他區域，自己將會跟大家一同討論，看看哪些選區合適，這都能理性溝通。

▲▼蕭敬嚴,林家興,田方倫,錢震宇。（圖／翻攝雲端最前線）

講到壓力，已鎖定參選北市松山信義區議員的田方倫則回憶，過去在街頭演講，曾經講到一半被說「啊！你國民黨的啦！都黑白亂講」，看到你的黨派、胸口貼國旗，就給予負面評價，「而且在馬路上超級多人，直接給你嗆聲，緊不緊張？緊張！可是我覺得這是一個直接面對的好機會」。

他進一步說，民眾可能會提的議題，包含近日最常講的食安、萊豬，會反應國民黨之前也開放美國牛，「我就說對啊！所以馬英九下台啦」「那為什麼當初反對的民進黨，現在要開放？」用同樣標準、同樣問題應對，結果好幾次遇到停在一旁的摩托車騎士協助回嗆「人家講的比較對啊！你不要黑白亂講」。

▲▼蕭敬嚴,林家興,田方倫,錢震宇。（圖／翻攝雲端最前線）

對於國民黨改革議題，連勝文辦公室發言人錢震宇則提到，國民黨常被批評的，就是當人站出來後，大家都看你背後是誰，將各自的派系，或是背後曾服務、扶植過的人當作影武者，「我覺得這樣其實不太對」。他進一步分析，民進黨有各自派系，但他們不會把派系做得這麼凸顯，反而是私下培育，重點在於能不能將自己的人帶到這個場域中、扶植訓練出來的子弟兵接棒。

談起內鬥，錢震宇也回憶，2014年連勝文競選台北市長時，面對民進黨、台北市長柯文哲的雙流攻擊，「但我們面對最多的問題來自黨內！將近有7到8成問題，是黨中央丟出來的」，所以當時很清楚感覺到，面對的是柯文哲，黨中央砲火卻更強，「所以其實大家回想到過去案例，這種黨內的批評或攻擊，很多是不必要的」。

▲▼蕭敬嚴,林家興,田方倫,錢震宇。（圖／翻攝雲端最前線）

國民黨前青年團總團長林家興指出，黨內青年很多都是青年團培養出來的，而當初這樣一個體系立意良善，但國民黨確實很習慣「從上到下」的模式，這不一定是欽點，而是設立一個人才標準，讓大家進來並接受訓練，再到各個地方去，這是國民黨的模式。

他接著說，民進黨的生態文化比較不一樣，如今也觀察到一個有趣的現象，就是國民黨開始「從培養轉向吸收」，擴大社會多元性，反而民進黨在走回頭路，當家執政、資源多了，就開始培養各個派系，「這是我覺得最近3、5年看到的狀況，我覺得很有趣」。

▲▼蕭敬嚴,林家興,田方倫,錢震宇。（圖／翻攝雲端最前線）

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