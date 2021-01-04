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社會 社會焦點 保障人權

獨／嗆「血染全台」宅男竟是失蹤人口　筆電用WIN7成聲押關鍵

▲洪男於PTT發文嗆跨年血洗全台，3日上午遭警方逮捕，並查扣3台筆電和手機。（圖／記者黃宥寧攝）

▲洪男被家人通報為失蹤人口，涉嫌上網po文恐嚇社會大眾遭檢察官聲押。（圖／記者黃宥寧攝）

記者劉昌松、張君豪／台北報導

高雄洪姓男子涉嫌在去年底盜用帳號，在網路po文揚言「血染全台」，刑事局發動科技偵查，從ip反推找到嫌犯使用高雄分租套房的網路分享，還查出洪嫌重灌的電腦，原本所使用的作業系統WIN7，和po文者使用的相同，所有事證顯示洪男涉嫌重大，但被家人通報為失蹤人口的洪嫌堅不認罪，北檢檢察官以有反覆實施恐嚇公眾罪嫌之虞等理由聲押禁見。

知名論壇巴哈姆特、PTT在2020年12月30日清晨，接連出現「最終版2020最後1天末日上演 血染台灣各處」，文中極盡恐嚇用詞，揚言組成30人的去死團，將在31日跨年前，在台北101、台中高鐵、高雄新堀江等地和警察同歸於盡。

▲▼「you」在PTT上發文恐嚇要在跨年夜前血染全台。（圖／翻攝ptt）

▲洪男涉嫌盜用他人帳號在PTT等論壇發恐嚇文。（資料照／翻攝ptt）

刑事局獲報後立即報請台北地檢署檢察官廖彥鈞指揮，先是從po文帳號找到宜蘭游姓男子、新北湯姓男子，經調查確認2人都是帳號遭盜用後，在跨年假期持續從發文ip被刻意設在日本開始反推，過濾分析出po文者是從高雄市區的某分租套房的共享網路上網，3日秘密展開搜索行動。

據了解，警方當場就發現房客洪男日前剛重灌電腦，涉嫌重大，查扣洪男3個筆記型電腦和1支手機，但洪男始終否認犯罪，刑事局利用科技還原技術，發現洪男的筆電原本使用的是目前罕見的WIN7系統，剛好就和po文者登入論壇的系統相同，沒想到洪男仍堅不吐實。

▲涉嫌PTT發文嗆跨年血洗台灣的前超商店員洪男3日上午遭警方逮捕，並查扣3台筆電和手機。（圖／記者張君豪翻攝）

▲刑事局還原發現洪男的筆電曾使用與po文者相同的WIN7系統。（圖／記者張君豪翻攝）

檢警同時發現，洪男因和家人相處不睦才會搬進分租套房，已經被家人通報為失蹤人口，最近又被超商開除、失業中，恐有逃亡、滅證之虞，因此由檢察官複訊後，依恐嚇公眾、妨害電腦使用、冒用他人名義發文的偽造文書等罪，向法院聲請羈押禁見。

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