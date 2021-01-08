超美絕景曝光！陽明山「漫天雪白」湧入上百追雪族　忍低溫堆雪人

記者黃彥傑、陳以昇／台北報導

受到寒流南下影響，各地氣溫驟降，宜蘭太平山翠峰山屋在7日晚間6時40分降下初雪，接著大屯山、合歡山也相繼飄雪。其中，大屯山從8日凌晨1時許開始飄雪，吸引不少追雪族前往朝聖，現場一片雪白。

▲大屯山下雪，吸引不少追雪族前往朝聖。（圖／記者陳以昇攝）

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位於陽明山國家公園內的大屯山，自凌晨開始降雪後，直至今早現場已經堆起諸多積雪，雪花落在樹上、地面上，成了一幅白雪暟暟的美景，就算現場相當寒冷，但仍是有不少民眾為了一睹美景，因此甘願忍受低溫，在現場堆起雪人、玩起簡易滑雪。除此之外，地面停車場、車輛也都被降下的白雪給覆蓋，二子坪停車場內更湧入近百名民眾，為現場的雪做出各種造型。

▲大屯山雪景。（圖／記者黃彥傑攝）

另外，今(8)日至明(9)日寒流影響，各地天氣非常寒冷，中央氣象局除了屏東縣以外，全台20縣市都發佈低溫特報，提醒局部地區易有10度以下氣溫發生；尤其今(8)日局部地區有6度以下或持續10度以下氣溫(橙色燈號)發生的機率，請注意防範。另外，受到東北風影響，今(8)日基隆北海岸、大臺北及宜蘭地區有局部大雨發生的機率。

▲追雪族紛紛在現場堆起雪人。（圖／記者陳以昇攝）

▲現場一片雪白。（圖／記者黃彥傑攝，下同）



