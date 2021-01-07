「現場所有叫囂都是表演而已」　呱吉曝未參與零檢出釋憲案表決理由

▲台北市議員呱吉邱威傑。（資料照／記者李毓康攝）

記者蘇晏男／台北報導

針對行政院日前宣布地方政府以自治條例規定萊濟零檢出，抵觸中央法規無效，北市議會6日在國民黨團人數優勢下，表決通過釋憲案。對此，無黨籍北市議員邱威傑（呱吉）7日透露未參與表決的理由，並批評「現場的所有叫囂都是表演而已」。

台北市議會2020年11月通過《北市食安自治條例》修正案，針對含萊劑美豬肉品增罰則，但行政院則於同月31日直指違反憲法並牴觸中央法規，因此不予核定。

面對政院回應，北市議會國民黨團發起釋憲連署，6日在議會臨時大會提起逕付二讀；在朝野爭吵聲中，先表決通過黨團書記長陳重文提出的逕付二讀案，泛綠議員全數離席表達抗議，接著國民黨團再以人數優勢，表決通過台北市議會提出的釋憲案。

對此，邱威傑在臉書表示，他不反對進口，但他認為主政的民進黨有責任做好管理與說明，確保人民有充分的選擇權利，以及這個交換讓我國獲得什麼代價。作為台北市議員，他也會監督市府是否在現有法規框架下做好應盡的義務，儘管市民要在市場買到萊豬的機率極低，但是在加工品查核和餐廳標示上需要確實。

接著，邱威傑透露自己為何昨日未參與台北市議會表決萊豬與地方自治權限釋憲案的原因。他指出，以同婚釋憲案為例，2017年2月提出後，花了兩年時間才走到終點；對於即將產生影響的萊豬議題，根本沒有實質上的意義，只是藍綠雙方互相政治提款的手段，所以不論立場，他沒有參與其中的興趣。

邱威傑認為，將精力與資源放在未來管理與監督之上，才是首先的要務。

不過，邱威傑也提到，昨天萊豬釋憲案在北市議會進行一讀後，逕付二讀表決，「這在議事規則上沒什麼問題」，但是卻和過去議事習慣大相徑庭。

他舉例，市議員黃郁芬在今年也提了一個把蔣公銅像移出校園的提案，不過在一讀時就因為其他議員的反對而暫擱2次，但是昨日民進黨團幹事長王閔生要求暫擱此一提案時，卻直接逕付表決，「這種雙重標準顯見國民黨團一開始就做好強渡關山的準備」。

邱威傑強調，如果所有爭議條款都能不經討論，直接表決，那為什麼之前有這麼多提案可以被其他議員一再擱置呢？這也是他不願意支持此一提案的理由。但其實不論有沒有他的支持，台北市議會的泛藍陣營人數過半，絕對可以碾壓過關，「現場的所有叫囂都是表演而已」。

▼邱威傑7日臉書發文。（圖／翻攝自Facebook／呱吉，點圖可放大）