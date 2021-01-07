鄭正鈐：蘇貞昌應找李遠哲一起吃萊豬　才不枉費他護航萊豬的苦心

記者楊蕓／台北報導

蔡政府開放萊豬進口後，為推廣台灣豬，行政院長蘇貞昌昨至朱記餡餅粥店大啖台灣豬美食，還稱讚台豬會像松阪豬般受歡迎；中央研究院前院長李遠哲則稱「糖也有毒」力挺萊豬引起熱議。對此，鄭正鈐7日在臉書發文酸說，「蘇貞昌找錯人也演錯了劇本，他應該找李遠哲一起吃萊豬，這樣才不會枉費李遠哲大力護航萊豬的一番苦心。」

▲行政院長蘇貞昌品嚐台灣豬餐點。（圖／記者林敬旻攝）

鄭正鈐表示，台豬本來就很受歡迎，國人現在擔心的是萊豬，所以李遠哲搬出「糖也是毒」的說法，為蔡政府辯護。糖吃多了當然不好，但糖在人體內的代謝過程中，經過燃燒產生能量，還參與人體多種重要的生命活動，對調節人體的生理功能具有重要的意義；而萊克多巴胺卻是WHO公認有毒的東西，對人體有害，全世界160個國家連飼料都禁用，李遠哲卻把萊劑拿來跟糖對比，這種「國師」級的邏輯，令人費解。

鄭正鈐表示，既然蘇貞昌說，萊豬每天要吃33片排骨，長期食用5到10年才會超標；李遠哲也說，萊克多巴胺在安全標準內，萊豬對健康影響不大。「兩位都對萊豬『掛保證』，那就應帶頭示範吃萊豬，不用吃5年，吃3個月就好，別忘了再加上陳吉仲與陳時中，不過陳時中說自己有三高，應該是沒膽吃吧？」

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