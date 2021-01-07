柯文哲拒簽萊豬公投連署書：國民黨論述不清、反到民調變低

記者袁茵／台北報導

國民黨展開反萊豬進口公投，目前正在連署階段，台北市議員羅智強7日一早於台北市議會中，要求台北市長柯文哲簽署，結果遭到拒絕。柯文哲表示，因為這有2個問題，國民黨應該要講清楚論述，不然反萊豬反到民調變低，代表論述不夠清楚。

▲柯文哲在台北市議會進行專案報告時，收到羅智強的「放大版連署書」，但他並未簽名連署。（圖／記者屠惠剛攝）

柯文哲7日上午在台北市議會針對萊豬、社宅議題進行專案報告。羅智強提及，自己曾在2020年9月28日邀請柯文哲提案參加反萊豬連署，當時柯文哲說如果3個月後不滿意的話，會考慮參加連署，然而現在要讓民眾信任不會吃到萊豬，只剩下連署公投這一條路可走。

▲▼柯文哲收下連署書，回頭時險被階梯絆了一下。（圖／記者屠惠剛攝）

只見羅智強拿出超大一張「連署書」，邀請柯文哲簽署，現場許多議員也鼓舞柯文哲簽名，但柯文哲僅只有收下放大版連署書，並沒有簽名，且準備回到備詢台時，還不小心被階梯絆了一下，差點跌倒。

柯文哲7日下午出席台北市市有房地設置公民電廠啟動記者會時，被問到為什麼不簽連署書？柯文哲提到，連署書寫不含萊克多巴胺豬肉，但這有個問題，第一，那牛肉怎麼辦？寫不含萊克多巴胺豬肉，就會被別人問說那牛肉呢？第二，不含萊克多巴胺是指從頭到尾都不使用，並且比照歐盟嗎？還是要走務實派說，可以使用萊克多巴胺，但屠宰前幾天要停藥、屠宰時不可測出來？

柯文哲強調，「國民黨還是要講清楚，到底要用哪一個論述？在反萊豬事件當中，國民黨越反民調越低，這表示他們論述不夠清楚。」

▼柯文哲出席台北市市有房地設置公民電廠啟動記者會。（圖／記者宋良義攝）