蘇貞昌搞錯松阪豬　羅智強：昔有鹿茸馬、今有松阪蘇

▲蘇貞昌、馬英九。（合成圖／記者湯興漢、林敬旻攝）



記者蔡文鈴／台北報導

行政院長蘇貞昌用行動力挺台灣豬，稱讚台灣豬未來會像松阪豬、神戶牛一樣，會更受歡迎，但卻遭新北市議員葉元之酸「松阪豬不是地名，而是部位」，台北市議員羅智強也將其比喻「昔有鹿茸馬，今有松阪蘇」。

羅智強表示，蘇貞昌把松阪豬搞錯，以為是地名笑一笑就好也沒什麼，因為知識再淵博的人，也有他的知識盲區，就像馬英九曾經把「鹿茸」當成鹿耳朵裡的毛，那是馬英九的知識盲區，但馬英九因此被笑了七八年，「鹿茸馬」變成了另類綽號。

不過，羅智強也說，蘇貞昌這樣誤踩了知識盲區，算不算「松阪蘇」？又會被笑多久呢？但這些都無傷大雅；他疑惑，國人有疑慮的是萊豬，蘇貞昌卻猛吃不含萊劑的台灣豬，用這樣來化解台灣人民對萊豬的疑慮，這是在演那齣？

蘇貞昌6日赴知名中式餐館「朱記」用餐表示，現在台灣豬非常出名，將來會像松阪豬、神戶牛，台灣豬會更受歡迎；蘇說，台灣豬肉不但大大出口外銷、打出成績，進步8倍，而且台灣美食本來就很有名，所以政府也要讓國人同胞知道台灣豬、台灣豬肉的好產品。

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