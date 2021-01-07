浙江台商、德男同病毒株疑雲　指揮中心還原過程澄清：非旅館染疫

▲指揮中心記者會，發言人莊人祥（右）與預防醫學辦公室防疫醫師陳婉青。（圖／記者李毓康攝）

記者洪巧藍／台北報導

去年12月初國內確診一名浙江台商染疫，其入住防疫旅館同時間確診一名德國境外移入個案，指揮中心進行病毒培養比對並於6日公布結果，兩人病毒株屬同序列。防疫醫師今（7）日還原整個疫調過程，包含人員、環境採檢陰性、監視器畫面、空調系統進一步調查，檢疫旅館無感染疑慮。

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▲預防醫學辦公室防疫醫師陳婉青。（圖／指揮中心提供）

指揮中心去年12月8日公布一名境外移入為50多歲自浙江返台的台商（案719），他持有陰性證明返國，檢疫第12天出現症狀就醫確診，且病毒量高，應發病不久，指揮中心傾向是境外感染的潛伏期，但也無法排除本土可能。後續調查更發現，該台商居住防疫旅館不同樓層有一名自德國入境確診個案（案693）入住，更添感染源疑雲。

指揮官陳時中6日說明兩人病毒培養比對結果，該名台商與德國境外移入病例兩人病毒屬於同一序列，不過旅館工作人員、居住環境檢驗都是陰性，僅能說明兩個染同病毒株的人住在同一個旅館裡。被追問是否誰傳染給誰？陳時中回應「這兩個就很相像，要說誰像誰？」重點是沒有向外擴散疑慮，基本上已經結案了。

預防醫學辦公室防疫醫師陳婉青今（7）日還原調查流程，指揮中心於12月10日得知兩人在同一防疫旅館，兩案互不認識、來台時間、居住樓層不同，隨即啟動後續調查。

陳婉青說明，人員方面總共採檢14員工、17旅客，病毒PCR或者血清抗體檢驗都是陰性；環境採檢常接觸的表面如門把、電話、遙控器、馬桶、浴廁、洗手台、空調通風口等20處都是陰性；另調查動線，他們不同天入住，該處有每日清消，調監視器畫面顯示兩人沒有出房門，空調的部份也有請專家評估沒有交叉氣流影響。

陳婉青強調，目前實施居家檢疫已經有超過45萬人次，除了早期制度沒落實、入境旅客還不需檢疫時期可能出現境外導致本土，居家檢疫落實之後，並未發現檢疫者傳染給其他人的個案，檢疫旅館制度安全。