　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

浙江台商、德男同病毒株疑雲　指揮中心還原過程澄清：非旅館染疫

▲▼0107指揮中心記者會，發言人莊人祥、預防醫學辦公室陳婉青防疫醫師。（圖／指揮中心提供）

▲指揮中心記者會，發言人莊人祥（右）與預防醫學辦公室防疫醫師陳婉青。（圖／記者李毓康攝）

記者洪巧藍／台北報導

去年12月初國內確診一名浙江台商染疫，其入住防疫旅館同時間確診一名德國境外移入個案，指揮中心進行病毒培養比對並於6日公布結果，兩人病毒株屬同序列。防疫醫師今（7）日還原整個疫調過程，包含人員、環境採檢陰性、監視器畫面、空調系統進一步調查，檢疫旅館無感染疑慮。

▲▼0107指揮中心記者會，發言人莊人祥、預防醫學辦公室陳婉青防疫醫師。（圖／指揮中心提供）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲預防醫學辦公室防疫醫師陳婉青。（圖／指揮中心提供）

指揮中心去年12月8日公布一名境外移入為50多歲自浙江返台的台商（案719），他持有陰性證明返國，檢疫第12天出現症狀就醫確診，且病毒量高，應發病不久，指揮中心傾向是境外感染的潛伏期，但也無法排除本土可能。後續調查更發現，該台商居住防疫旅館不同樓層有一名自德國入境確診個案（案693）入住，更添感染源疑雲。

指揮官陳時中6日說明兩人病毒培養比對結果，該名台商與德國境外移入病例兩人病毒屬於同一序列，不過旅館工作人員、居住環境檢驗都是陰性，僅能說明兩個染同病毒株的人住在同一個旅館裡。被追問是否誰傳染給誰？陳時中回應「這兩個就很相像，要說誰像誰？」重點是沒有向外擴散疑慮，基本上已經結案了。

預防醫學辦公室防疫醫師陳婉青今（7）日還原調查流程，指揮中心於12月10日得知兩人在同一防疫旅館，兩案互不認識、來台時間、居住樓層不同，隨即啟動後續調查。

陳婉青說明，人員方面總共採檢14員工、17旅客，病毒PCR或者血清抗體檢驗都是陰性；環境採檢常接觸的表面如門把、電話、遙控器、馬桶、浴廁、洗手台、空調通風口等20處都是陰性；另調查動線，他們不同天入住，該處有每日清消，調監視器畫面顯示兩人沒有出房門，空調的部份也有請專家評估沒有交叉氣流影響。

陳婉青強調，目前實施居家檢疫已經有超過45萬人次，除了早期制度沒落實、入境旅客還不需檢疫時期可能出現境外導致本土，居家檢疫落實之後，並未發現檢疫者傳染給其他人的個案，檢疫旅館制度安全。

ET快訊
教羽球教到床上…教練時薪1000勾她上旅店！老闆夫目擊綠炸
LIVE／全台急凍36小時　氣象局說明超強寒流最新動態
朋友剛從大陸回台隔離　睡不著約吃消夜：不帶手機查不到
富王鴨肉被狂檢舉有違建！「頂加+騎樓」要拆除　房東衰爆

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

寒流變猛「低溫下修僅4°C」　氣象局點名3座山：今晚降雪機率高

從育幼院萌芽的味道！台中「魔女露露的廚房」把南瓜當主題　精選食材打造異國料理

幼兒園作業大卡關！碩士爸頭痛「看不懂題目」　網秒答：很簡單啊

陰囊不明腫塊竟是「惡性肉瘤」　術後又轉移...醫11小時接力搶救！

新冠肺炎成催化劑！桃園醫院要與台大醫院合作「醫療資訊系統」

LIVE／全台急凍36小時！1530氣象局說明超強寒流最新動態

高美館辦千人露營！若中鏢…議員逼官員下台負責　文化局回應了

發票、便當盒是不是垃圾分不清！回收有4迷思：25歲以下最不環保

從大陸回台！友睡不著約吃消夜「不帶手機查不到」　他怕爆急求助

校產變家產！私校董事輪流領百萬年薪　教育部擬修法：僅1名可支薪

邱鋒澤、采子半夜一起遛狗！　男方認了「有好感」

陶晶瑩遭爆「護女叫囂謾罵」：發誓什麼都沒做！　李李仁球場「比中指叫罵」道歉「會趕快長大」

陶晶瑩哽咽哭了！痛訴母女「被妖魔化」　荳荳請她別PO絕殺影片：對手會難過

「直逼霸王級」下波寒流凍3天越報越強　體感-1度暴冷區域出爐

邱鋒澤認「對采子有好感」拉陳零九來擋　偉晉爆「小賴想被拍」：他私生活很精彩！

富王鴨肉店罵外送員引爆眾怒！　發118字文認錯「對象卻是正妹」

騙到手後大走鐘...各種鄙視眼神　媽流淚：浪貓時期眼神都是愛！

台中新興「打卡景點」富王鴨肉店　網亂戰出貼圖！女外送員曝近況

超受歡迎！橘貓被太多粉絲吃豆腐 鄰居畫「告示牌」...網看完：更想摸

「乾兒聯手乾弟」偷走貴婦3千萬　警起獲贓款！嫌急撇：當鴨賺來的

寒流變猛「低溫下修僅4°C」　氣象局點名3座山：今晚降雪機率高

從育幼院萌芽的味道！台中「魔女露露的廚房」把南瓜當主題　精選食材打造異國料理

幼兒園作業大卡關！碩士爸頭痛「看不懂題目」　網秒答：很簡單啊

陰囊不明腫塊竟是「惡性肉瘤」　術後又轉移...醫11小時接力搶救！

新冠肺炎成催化劑！桃園醫院要與台大醫院合作「醫療資訊系統」

LIVE／全台急凍36小時！1530氣象局說明超強寒流最新動態

高美館辦千人露營！若中鏢…議員逼官員下台負責　文化局回應了

發票、便當盒是不是垃圾分不清！回收有4迷思：25歲以下最不環保

從大陸回台！友睡不著約吃消夜「不帶手機查不到」　他怕爆急求助

校產變家產！私校董事輪流領百萬年薪　教育部擬修法：僅1名可支薪

2021澎湖國際海上花火節4月登場！百台無人機搭煙火　加碼3場離島場

2女陪酒慘被「綑綁+襪子塞嘴」搶9.5萬！190cm男怕被認出還穿壓力衣

罷王成2022前哨戰？　鄭運鵬：國民黨把罷免王浩宇當指標

日本要培養更多年輕球員到各國聯賽強隊　能踢歐冠淘汰賽

南韓變種病毒恐淪「社區感染」！一家3口無出國史...疑搭車時染疫

銀行拚ESG緊抓「電子化帳單」　花旗銀：申請人數已達9成

「漂白水誤摻鹽酸」慘中毒　金曲歌王首露面還原狀況：幾乎不能呼吸

「飆風玫瑰」羅斯膝蓋挫傷退場　活塞狂輸公鹿15分本季僅1勝

寒流變猛「低溫下修僅4°C」　氣象局點名3座山：今晚降雪機率高

陳一新／美台政軍「高調」對話　川普給拜登留下的「政治遺產」

吳夢夢拍性愛片4年！每天收30張屌照　曝台灣男性勃起長度

生活熱門新聞

AV女優下海只為2個原因！　若不是被男人騙就是太可愛

同旅館先後確診！浙江台商、德籍男同病毒株

富王鴨肉「拖單有什麼好處？」　內行揭2原因

新北妹肚子餓叫炸雞　外送員：你自己來買

阿姨被回收箱吃掉　當場剩一雙腳

模擬累積降雪熱區出爐　災害預報士：下午2時後機率高

首波寒流！全台「濕冷急凍」超有感　竹苗體感-2°C

寒流凍7天探5°C！北北基宜大雨　全台一周低溫出爐

富王鴨肉二度認錯「對象卻是正妹」！

曝富王鴨肉招牌菜！「鄉親」挺：女外送員報警小題大作

建校62年彰化頂庄國小　6個月後走入歷史

台東出現不明飛行物！網驚：隱身器忘打開

持久型寒流今起連凍6天！　全台雨越晚越冷探6度

「連吃2次薯條去鹽」都是冷掉！神人曝1招

更多熱門

相關新聞

5天破200感染！石家莊：所有車輛憑證進出

5天破200感染！石家莊：所有車輛憑證進出

河北省新冠感染者5日內突破200人，官方再度升級管控措施，情況最嚴峻的石家莊市7日起實施車輛「憑證通行」，所有車輛必須持有防疫指揮部發出的通行證方可進出。

泰國賽違反防疫最重會驅逐出境

泰國賽違反防疫最重會驅逐出境

浙江台商、德男染同株病毒疑「空調傳播」

浙江台商、德男染同株病毒疑「空調傳播」

英國變種病毒累計5例　「案804英國30多歲男」確診！

英國變種病毒累計5例　「案804英國30多歲男」確診！

增3例境外移入！來自美國、印尼、菲律賓

增3例境外移入！來自美國、印尼、菲律賓

關鍵字：

新冠肺炎新型冠狀病毒台灣防疫COVID-19

讀者迴響

熱門新聞

性虐菲空姐「全身僵硬0意識」運屍畫面曝光！

富王鴨肉真心話：台灣人愛出征像小粉紅

AV女優下海只為2個原因！　若不是被男人騙就是太可愛

快訊／小甜甜報喜「結婚懷孕了」！

大學生逛超市　意外接種了新冠疫苗

陶晶瑩哽咽哭了！痛訴母女被妖魔化吐委屈

同旅館先後確診！浙江台商、德籍男同病毒株

蔡桃貴濺血送急診！二伯目睹麻醉過程痛哭

白文鳥仰躺「煮沸熱水」被瘋傳

快訊／中和夫妻從4樓探頭一看…兒子倒在1樓血泊身亡

小學生抽中335萬特斯拉　新北市府證實

鴨肉店一句「毛沒長齊」害慘這些人

黃曉明向酸民宣戰「有話衝著我來！」

性虐空姐11狼全是土豪哥！媽癱地哭求杜特蒂幫忙

女兒違規打HBL被踢！　陶晶瑩李李仁「比中指叫囂」

更多

最夯影音

更多
邱鋒澤、采子半夜一起遛狗！　男方認了「有好感」

邱鋒澤、采子半夜一起遛狗！　男方認了「有好感」
陶晶瑩遭爆「護女叫囂謾罵」：發誓什麼都沒做！　李李仁球場「比中指叫罵」道歉「會趕快長大」

陶晶瑩遭爆「護女叫囂謾罵」：發誓什麼都沒做！　李李仁球場「比中指叫罵」道歉「會趕快長大」

陶晶瑩哽咽哭了！痛訴母女「被妖魔化」　荳荳請她別PO絕殺影片：對手會難過

陶晶瑩哽咽哭了！痛訴母女「被妖魔化」　荳荳請她別PO絕殺影片：對手會難過

「直逼霸王級」下波寒流凍3天越報越強　體感-1度暴冷區域出爐

「直逼霸王級」下波寒流凍3天越報越強　體感-1度暴冷區域出爐

邱鋒澤認「對采子有好感」拉陳零九來擋　偉晉爆「小賴想被拍」：他私生活很精彩！

邱鋒澤認「對采子有好感」拉陳零九來擋　偉晉爆「小賴想被拍」：他私生活很精彩！

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲年度清倉下殺優惠！

寵物雲年度清倉下殺優惠！

錯過再等一年【年度清倉】寵物雲商城限時專區優惠5折！全館結帳再88折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面