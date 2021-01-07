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去餐廳圍爐、尾牙NG！自主健康管理者禁聚餐聚會　違反最高罰30萬

▲自主健康管理禁止聚餐，資料照。（圖／記者謝婷婷攝）

記者洪巧藍／台北報導

指揮中心因應跨年等大型活動啟動電子圍籬2.0，陸續發現自主健康管理者違規參加演唱會等活動，引發恐慌。中央流行疫情指揮中心今（7）日於官網公布自主健康管理應遵守事項，明文禁止外出聚會、聚餐、參加大型活動。包含開會、吃尾牙、去餐廳吃團圓飯等都將違反規定，依照《傳染病防治法》可處分最高30萬元罰款。

疾管署官網今日更新「自主健康管理應遵守事項」，列出7大問與答。中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥表示，針對自主健康管理者，以前主要是大原則規定包含盡量避免去公共場所，外出要配戴口罩，但近期1922防疫專線進線不少民眾詢問相關細節，統整後寫清楚公布，讓民眾參考。

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規範中特別提及，自己健康管理期間禁止聚餐聚會，也只參與大型活動。在用餐部份，莊人祥說，由於用餐很難全程戴口罩，應該避免外出用餐，可以外帶食物返家食用，至於聚餐或聚會為交流場合，除了戴口罩難以落實，也難以避免近距離交談，具有傳染風險，故禁止。

禁止參與大型活動的部份，莊人祥說明，因為參加人數眾多、不易保持社交距離，會近距離接觸不特定人士的特性，一旦出現疑似個案或群聚事件，將提高防疫難度。

規範中也說明自主健康管理者是否可到超商或超市買東西，當進入超商或超市須全程佩戴口罩，惟該等場所容易與不特定人士近距離接觸，如該場所內人潮已多、不易保持社交距離時，則應避免進入，或儘速離開，避免長時間逗留。

指揮中心表示，如未確實遵守各項自主健康管理規定，係違反「傳染病防治法」第48、58條，將依同法第67、69條，處新臺幣6萬以下至30萬元以下罰鍰或新臺幣1萬以上15萬元以下罰鍰。

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