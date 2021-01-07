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找居檢場所看這裡！指揮中心釋出集中檢疫所「明晚8時開放登記」

▲▼1月6日指揮中心記者會,陳時中,陳宗彥,周志浩,莊人祥,張上淳,王必勝。（圖／指揮中心提供）

▲指揮中心醫療應變組副組長王必勝，資料照。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

國內自1月15日起強化入境旅客檢疫，加上即將農曆春節，各縣市紛紛傳出檢疫旅館供不應求，指揮中心決定明（8）日起釋出約2000間集中檢疫所供海外國人使用，醫療應變組副組長王必勝今受訪表示，將於明晚8時起開放入境檢疫系統登錄申請集中檢疫所，在刷卡繳費後才完成整個程序。

▲▼類包機湖北台灣人今、明解除隔離，第一架次民眾今天上午離開檢疫所前，錄影致謝。（圖／湖北台胞返鄉救援會提供）

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▲檢疫所內部配置。（圖／湖北台胞返鄉救援會提供）

嚴防英國變種病毒，中央流行疫情指揮中心強化境管，15日進一步強化入境旅客檢疫，除須依原規定檢附登機前3日內檢驗報告外，亦須提供檢疫居所證明，且以集中檢疫或防疫旅宿為原則，若選擇居家檢疫者，則須1人1戶且經切結。考量農曆年節將至，海外國人返臺居家檢疫需求增加，8日起開放1,500至2,000間中央集中檢疫場所供海外國人使用。

王必勝受訪表示，系統現正修改中，8日晚間起登入「入境檢疫系統」網頁，登錄相關資料並完成線上刷卡繳費後，系統會回覆預約訂房成功代碼給民眾，作為返國登機前的證明。

指揮中心規劃，民眾返國後於機場簽署集中檢疫聲明書後，依指示地點自行搭防疫車輛前往集中檢疫所入住。本專案費用一律為每天新臺幣2,000元，12歲以下同住孩童不收費。

王必勝表示，目前國內集中檢疫所共有3765間，由於近來移工入境數量大減，使用量不到三成，扣除預備使用數量，未來會盡量陸續釋出更多檢疫所房間，幫助國人返國。此外，指揮中心也持續與其他地點洽談場勘，目標近期再增加1000間檢疫所空間。指揮中心副指揮官陳宗彥表示，目前國內防疫旅館共有1萬6千多間，觀光局這兩天會和地方討論，進一步提升數量。

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