政院延長汰舊換新5年少443億稅收　估營利稅收可達385億

▲財政部估計，減稅方案延長5年損失443億，考量周邊廠商的營利稅收約可帶來385億稅收。（圖／記者李毓康攝）

記者陳家祥／台北報導

為鼓勵民眾汰換舊車購買新車，政府推出的汽機車汰舊換新補助政策於7日到期，但考量推動成效佳，行政院今拍板延長5年。根據財政部統計，預估減稅方案延長5年將損失443億，考量周邊廠商的營利稅收約可帶來385.67億左右的稅收。

行政院7日舉行院會。針對汰舊換新減徵貨物稅修法，財政部次長李慶華表示，賦稅條例第二條對出廠定義的修正，有些貨物稅是還沒出廠就已經在廠房做消費，譬如貨物稅廠商轉供自用，雖然沒有進入到市場，但也是消費行為，應該跟著貨物稅。

另外，這次修法明訂，非因不可抗力因素導致突然滅失，表示存貨已經不見，這次修法也明定，若是出廠營運的加工、包裝場所等遇上滅失或短少，也視為出廠應該要課稅，「這對消費者不會有影響，主要是對製造廠商有影響，對貨物稅廠商的消費行為課稅」。

李慶華也指出，貨物稅條例延長5年並做微幅調整，依照經濟部評估結果，初步純粹的減稅，稅收損失約443億、每年約88.6億，但推出租稅措施會促進汽車廠商汰換數增加、進口車數量增加，因為新增的汰換量會增加相關貨物稅約40.14億，同時會帶動關稅增加約180億，營業稅增加約135億，同時會帶動周邊廠商、進口商、批發商等營業稅的增加，約增加29億左右。

李慶華說，統計稅收減損後，會產生正面效益，「5年會增加385.67億，會帶動整個產業的發展跟加速汽機車汰舊換新，改善空氣品質」，實施前5年績效非常好，有正面成效，因此這次修法再延長5年。