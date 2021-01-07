新冠肺炎成催化劑！桃園醫院要與台大醫院合作「醫療資訊系統」

▲衛福部桃園醫院與台大醫院簽訂醫療資訊系統行政備忘錄。（圖／記者嚴云岑攝）

記者嚴云岑／台北報導

新冠肺炎台灣防疫有成，機場後送第一線的部立桃園醫院居功不小，全台822例確診者中，就有170例是由該院收治，但該院使用的醫療資訊系統，已超過30年未更新，未來恐不利智慧醫療發展。因此在衛福部協調下，與台大醫院簽訂行政契約備忘錄，最快明年起改用台大醫院自行開發的醫療資訊系統，目前兩院也成立跨院資訊工作小組，正式展開合作。

衛福部主秘張雍敏表示，部立桃園醫院素有「小台大」之稱，長久以來發展桃園地區急重症醫療，有鑒於醫療資訊發展十分重要，特別與台大醫院請益，感謝醫福會執行長王必勝執行長牽成，促成合作備忘錄的簽署，為部立醫院踏出第一步。

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中央流行疫情指揮中心召集人張上淳今（7）日以台灣大學副校長張上淳出席簽約儀式，擔任見證人。他表示，台大醫醫療系統很早就資訊化，一開始是與國際大廠IBM合作，後來發現使用上不符醫療人員需求，最後是在電資學院協助下，建立自己的電子系統，經歷長時間磨合，也獲得同仁肯定，並推廣到其他分院。

張上淳提到，台大醫院雲林分院最初屬於衛生署體系，同仁前往支援時，需要熟悉兩套系統，不少人都反應難以適應，最終全數改為台大醫院系統，方便同仁作業，未來也希望將台大醫院系統推廣到其他醫院。

最後，張上淳提到，部立桃園醫院在國境入口，收治了最多新冠肺炎病人，對於國家防疫有重大貢獻，台大醫院在大北地區扮演重要角色，是在後線收治許多重症病人，未來希望能有更多合作機會。

▲與會人員合影。（圖／記者嚴云岑攝）

部立桃園醫院徐永年院長表示，非常開心台大醫院願意與桃園醫院合作，自己在部立醫院服務30多年，系統自民國80多年來就沒有更新，如果再不更改，將來一定會出問題。過去桃園醫院雖然有尋求外部合作，但在資安上還是有一些疑慮，台大醫院資訊系統是由資工團隊設計維護，從設計到維護都由同一團隊把關，在使用上更能安心。

徐永年開玩笑提到，此次醫療資訊系統導入，「好比從石器時代跳到太空時代」，未來是智慧醫療時代，如果再用石器時代的系統，可能是緣木求魚，再次感謝台大醫院願意成立跨院資訊工作小組，正式展開合作。

台大醫院院長吳明賢表示，資訊系統就像人體的任督二脈，一旦不通，什麼武功都施展不出來。醫院系統不僅牽涉到醫療品質於病人安全，假如沒有好的醫療資訊系統協助，無論在醫療實務，或者行政、管理上，都會出現極大問題。

吳明賢說，台大醫院醫療資訊系統經過20多年操練，相當於一本「葵花寶典」，院方會持續與電資學院合作，追求最新醫療技術與作業流程，未來也有望提升部立桃園醫院資訊醫療品質，而部立醫院長期與台大醫院都有良善合作，「所以我們更不能見外」。