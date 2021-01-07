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「中彈半空慘墜」女川粉死亡畫面曝　重摔撞地！口鼻冒大量鮮血

記者張寧倢／編譯

美國國會於6日召開聯席會議以認證拜登勝選，數千名川普支持者暴動，闖進國會與警方爆發衝突，其中一名女子遭到國會警察開槍射殺。網路上出現另一角度的新影片，可以看見她試圖爬窗攻占議場，下秒聽見巨大槍響，女子從半空中被擊落，瞬間後倒重摔在地。更有另一段畫面顯示，女子口鼻冒出大量血液。

根據《紐約郵報》報導，名為貝碧特（Ashli Babbit）的川普女性支持者當時跟著一群抗議者闖進國會大廈，卻在某扇門前遭到武裝警察們前後圍堵。一陣暴動之中，門上的玻璃早已被摧殘得只剩下窗框，背著美國國旗圖案後背包的貝碧特爬上右邊窗框，打算向前逼近議場，此時卻聽見「碰！」的巨大槍響。

▲▼貝碧特中彈倒地後，口鼻直冒鮮血，畫面經特殊處理。（圖／翻攝自Twitter／@TaylerUSA）

▲▼女子中彈倒地後，口鼻直冒鮮血，畫面經特殊處理。（圖／翻攝自Twitter／@TaylerUSA）

▲▼貝碧特中彈倒地後，口鼻直冒鮮血，畫面經特殊處理。（圖／翻攝自Twitter／@TaylerUSA）

門內的警察舉槍擊發，貝碧特胸口遭子彈強襲，瞬間無力後倒、重摔在地。另一段網路上流傳的現場畫面顯示，貝碧特中彈倒地後在地上蜷曲身體，瞳孔睜大，口鼻均流出大量鮮血。執法人員表示，貝碧特明顯是被國會警察開槍擊中。

報導指出，現居加州聖地牙哥（San Diego）的退役女軍人貝碧特，被丈夫形容是一個「超級大川粉」，她曾於美國空軍服役14年期間4度被派駐海外，前一天還在推特發文表示，「沒有任何事可以阻止我們...他們可以一試再試，但風暴已經來臨，而這端看不到24小時後華府的情況...從黑暗到光明。」

現場影片傳送門
●內含血腥畫面，觀看前請仔細斟酌

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