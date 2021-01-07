Google Maps驚見真人「女胖虎追大雄」　最後畫面讓網友怒了

▲兩名女學生一開始走在男學生後頭。（圖／翻攝Google Maps）

記者陳俊宏／綜合報導

Google公司開發街景服務，讓使用者能檢視街道不同位置及兩旁景物，而擷取圖片就是靠「Google街景車」，也常拍下讓人意想不到的畫面。有網友就發現，日本大阪有兩名小學女學生在追一名瘦小的男學生，引發熱烈討論，而結局也讓不少人憤怒直呼，根本是女版「胖虎」和「小夫」在追「大雄」，呼籲反霸凌。

Google Maps這一系列畫面是2017年10月所拍攝，地點位於「大阪市立住吉川小學校」外頭。兩名女學生走在男學生後頭，其中一名女學生身材十分高大，結果兩人就突然往前追，讓對方嚇得拔腿狂奔。

▲▼兩名女學生突然追男學生，其中一女快速靠近，被對方蹲下躲過。（圖／翻攝Google Maps）

此時，一名較瘦小的女生快速接近，讓男學生連忙蹲下躲過；不過，兩女立刻前後包夾，最後甚至把他逼到電線桿旁的角落。後來他乖乖站著，似乎在被檢查書包，至於實際情形就不得而知了。

有網友發現後就PO到PTT，引起熱烈討論。許多網友留言，「胖虎跟小夫追大雄」、「有大雄、女技安阿福感」、「轉角後被追到，然後女胖虎好像在翻他的書包」、「感覺是被霸凌QQ」、「小男生根本被霸凌吧。」不少人看完之後呼籲反霸凌。

▲▼兩名女學生前後包夾男學生，最後把他逼到角落。（圖／翻攝Google Maps）

▼女學生似乎在檢查男學生的書包。（圖／翻攝Google Maps）