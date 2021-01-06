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亞洲新冠死亡率超低！狠甩歐美　日研究「人種基因」可能早已免疫

▲▼日本疫情,東京一處車站民眾皆戴上口罩。（圖／路透）

▲日本東京一處車站民眾皆戴上口罩，做好防疫。（圖／路透）

記者張寧倢／編譯

自新冠疫情爆發以來全世界已有187萬人病逝，其中占全球3成人口的亞洲地區（東亞與東南亞）死亡人數卻只有全球的2.4%。由日本東京大學教授進行的研究顯示，病患體內有一種須重複接觸同種病毒才會產生的特殊抗體，推測亞洲民眾似乎早在先前就遭受過類似的新冠病毒的攻擊。

根據《華爾街日報》報導，前日本厚生勞動省高級醫師鈴木康裕（Yasuhiro Suzuki）表示，日韓、中國、越南、台灣、星馬等東亞與東南亞地區的死亡人數遠低於歐美，可能是因為先前接觸過類似病原體，意即近似於新冠肺炎的傳染病曾廣泛傳播，讓很多亞洲人對新冠病毒具有部分免疫能力，使得病況較輕或不會染疫。

報導指出，東京大學教授兒玉龍彥（Tatsuhiko Kodama）數月以來檢測了100多名病患的血清樣本後發現，所有血樣中都有一種特殊抗體，這種抗體是人體在第二次接觸同一種病毒時才可能產生，因此推斷亞洲民眾似乎在之前早已遭受類似的新冠病毒的攻擊。

▲▼南韓疫情趨緩，民眾戴上口罩在景福宮前拍照。（圖／路透）

▲部分學者認為，亞洲民眾較常戴上口罩、勤洗手也可能是死亡人數較低的原因。（圖／路透）

報導認為，或許嚴重急性呼吸道症候群（SARS）與中東呼吸症候群（MERS）曾經的大流行，可以解釋為何病毒在亞洲地區的殺傷力較低。對此，日本多家大學的病毒學者成立了「新冠病毒特別小組」（Coronavirus Task Force），抽取了500名患者基因樣本，以研究具有監督免疫機制功能的人類白細胞抗原（HLA）。

2018年諾貝爾醫學獎得主、日本病毒專家本庶佑（Tasuku Honjo）指出，HLA細胞系統對病原體的鑑定發揮了關鍵作用，最快在幾個月之內就能得知亞洲人是否對新冠病毒具有天生免疫能力。報導補充，並非每個學者都支持這個說法，東京農業大學病毒學家水谷哲也（Tetsuya Mizutani）就歸因於東亞國家較注重戴口罩、勤洗手等防疫措施。

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